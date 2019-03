Riparte il progetto “Gli itinerari della fede”, il 19 marzo la “Camminata per San Giuseppe”

Il percorso sarà di circa 5 chilometri e la partecipazione è aperta a cittadini di ogni età

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” martedì 19 marzo alle 21, con partenza da Via Crispi 20, si svolgerà l’iniziativa “Camminata per San Giuseppe”.



L’iniziativa è di Circolo Acli Oscar Romero, U.S. Acli Marche, e Ufficio per la pastorale turismo, sport e tempo libero della Diocesi di San Benedetto del Tronto e permette ai cittadini presenti di fare attività fisica ma anche conoscere meglio le ricchezze storiche, architettoniche e naturalistiche del nostreo territorio.



Nel corso del 2018 il progetto ha toccato Acquaviva Picena, Ascoli Piceno, Cossignano, Montedinove, Spinetoli e San Benedetto del Tronto e diversi sono anche i vari appuntamenti programmati per l’anno 2019.



Il percorso sarà di circa 5 chilometri e la partecipazione è aperta a cittadini di ogni età, non occorre infatti essere particolarmente allenati per poter far parte del gruppo.



Ulteriori informazioni possono essere ottenute consultando la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche oppure il sito www.usaclimarche.com.