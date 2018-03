Riparte Sales Academy, la scuola del Gruppo Autostar che scopre e forma consulenti di vendita nel settore automotive

Il 10 marzo, presso le sedi Autostar di Udine e Pordenone, è in programma l’Open Day di presentazione, durante il quale sarà possibile ricevere informazioni sul corso di formazione e registrare la propria candidatura.

Formare nuovi talenti della vendita nel settore automobilistico e creare posti di lavoro: sono questi i presupposti sui quali si basa Sales Academy, la scuola di formazione ideata dal Gruppo Autostar nel 2015 e che, dato il crescente successo riscosso negli anni, il 26 marzo 2018 ripartirà con la nuova edizione.

Sales Academy non è solo un corso di formazione altamente professionalizzante ma anche un’opportunità per giovani e meno giovani per avviare una carriera nel settore automotive all’interno di una realtà estremamente dinamica, già modello a livello internazionale per quanto riguarda la gestione aziendale e l’evoluzione in termini tecnologici e digitali.

Il primo appuntamento da segnare in agenda per chi fosse interessato a prendere parte al progetto firmato Autostar è sabato 10 marzo, giornata durante la quale la concessionaria organizza un Open Day - dalle ore 9.00 alle 13.00 presso la sede Mercedes-Benz di Udine e dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la sede Mercedes-Benz di Pordenone - utile a reperire tutte le informazioni sul percorso formativo e per presentare la propria candidatura. Possono partecipare tutti coloro che, in possesso di un diploma di scuola superiore e appassionati del mondo auto, desiderano sviluppare il proprio talento nell’attività di vendita nel settore automotive.

Alla prima fase di recruiting seguirà una fase di selezione, durante la quale i candidati saranno sottoposti ad un colloquio psicoattitudinale di approfondimento da parte di uno psicologo insieme ad un team interno. Tutti i candidati che supereranno la selezione saranno ammessi al programma di formazione che prevede cinque settimane di teoria e di prove pratiche in aula,

seguite da tre giornate di affiancamento con un tutor per prendere contatto con la quotidiana realtà della concessionaria.



Con il progetto Sales Academy il Gruppo Autostar si dimostra consapevole dei cambiamenti in atto nel mercato automotive ma soprattutto lungimirante, essendo tra le poche concessionarie in Italia ad investire in formazione proponendo un corso di così alto livello che, sul panorama italiano, trova pari solo in iniziative promosse dalle singole case automobilistiche.



Per ricevere maggiori informazioni sulla nona edizione della Sales Academy è possibile visitare il sito dedicato www.salesacademyautostar.it







Gruppo Autostar – www.autostargroup.com

Il Gruppo Autostar, fondato a Udine nel 1981, è uno dei principali operatori italiani nel settore automotive per volume d’affari, espansione territoriale ed investimenti. Grazie alla visione imprenditoriale di Arrigo Bonutto - fondatore ed attuale Presidente del Gruppo - basata sull’impiego di importanti risorse in formazione e innovazione, il Gruppo Autostar ha vissuto una crescita e uno sviluppo costanti nel tempo, registrando nel 2017 un fatturato di 260 mln di Euro e una crescita di oltre il 16%.

Oggi l’azienda friulana, che può contare su oltre 310 collaboratori altamente formati e specializzati, è punto di riferimento in Friuli Venezia Giulia e in Veneto Orientale per i marchi Mercedes-Benz, AMG, Smart, BMW, BMW i, MINI, BMW Motorrad e Maserati, dove è presente con dieci sedi situate nelle province di Udine, Pordenone, Trieste, Portogruaro (Ve) e Susegana (TV). Grazie al reparto di vendita ed assistenza online il Gruppo Autostar è punto di riferimento nella vendita di veicoli usati anche nel resto d’Italia.