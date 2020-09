Riprende la stagione delle escursioni in collina e montagna

Con l'arrivo della stagione autunnale riprendono le escursioni, con molte zone in Italia che offrono servizi e sentieri anche con garanzia di norme anti-Covid.

Come ogni anno con l'arrivo dell'autunno riprendono anche le escursioni in collina o montagna, nonostante questa stagione 2020 sia stata condizionata dal coronavirus, che comporterà delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda i rifugi. Continueranno a rimanere aperti, ma si dovrà portare la mascherina e ci dovranno essere i dispenser di gel igienizzante.



Molte le persone che ogni anno fanno attività di trekking in montagna, muniti di zaino e accessori, passano il weekend od alcuni giorni fuori città. Le possibilità in Italia sono varie, dalla zona appenninica a quella della Alpi, senza considerare anche le varianti in collina, come si può trovare in Toscana o in Veneto.



Non servono molti accessori ed acquisti per poter effettuare un'escursione, a differenza di altre attività invernali che possono richiedere una maggiore preparazione. Da quest'anno si consiglia di partire muniti di mascherina, visto che potrebbe essere necessaria in zone anche di montagna ma con possibili assembramenti.