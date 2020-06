Riprendono le camminate serali a Centobuchi

Appuntamento per martedì 9 giugno alle ore 21, in Piazza dell’unità a Centobuchi

MONTEPRANDONE – Dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza Coronavirus riprendono le camminate serali del progetto “Salute in cammino”.



L’appuntamento è per martedì 9 giugno alle ore 21 (tranne se piove) in Piazza dell’unità a Centobuchi con l’iniziativa promossa da Unione Sportiva Acli Marche e amministrazione comunale di Monteprandone.



L’iniziativa, che è ormai consolidata nel tempo visto che va avanti ormai dal 2013, andrà avanti fino al prossimo mese di dicembre con una camminata ogni settimana della durata di un’ora e con un percorso da attraversare di circa 5 chilometri.



“Essere pigri – dicono i promotori del progetto – significa moltiplicare la probabilità di andare incontro prima o poi a infarto, ictus, embolia, diabete, ipertensione, aumento dei livelli di colesterolo nel sangue e conseguente aterosclerosi e demenza”.



La partecipazione al progetto è gratuita.



Ulteriori informazioni sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com.