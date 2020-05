Riprese più versatili e maggiore libertà creativa con gli upgrade alle telecamere full-frame VENICE e FX9 di Sony

L'ampio portafoglio di soluzioni offre tecnologie essenziali e un'ampia gamma di funzionalità per produrre contenuti di alta qualità e migliorare l'efficienza del workflow

Milano, maggio 2020 - Sony espande le funzionalità della telecamera digitale VENICE e del camcorder full-frame FX9 per il 2020, offrendo ai direttori della fotografia e ai loro collaboratori una maggiore espressività e usabilità in produzione e post-produzione. Questi upgrade del firmware si basano sulla straordinaria capacità di acquisizione delle immagini e sulla scienza del colore delle due piattaforme. VENICE offre più opzioni di monitoraggio e High Frame Rate mentre FX9 espande le funzionalità di ripresa e di registrazione per i creatori di contenuti.



"Sony è impegnata a dar voce ai filmmaker affinché esprimano la propria visione artistica con telecamere sviluppate da e per i direttori della fotografia," ha commentato Claus Pfeifer, Head of Connected Content Acquisition, Sony Professional Solutions Europe. "Le funzionalità di ripresa e i workflow efficienti sono fattori chiave nella scelta delle telecamere. Ascoltiamo il parere dei nostri clienti e lo usiamo per migliorare costantemente le funzionalità delle telecamere VENICE e FX9, rispondendo al meglio alle loro esigenze in fatto di narrazione visiva."



Dal suo lancio nel 2017, VENICE è stata usata per girare più di 200 uscite cinematografiche, broadcast, via cavo e in streaming, inclusi programmi HBO come "The Plot Against America", "Devs" (Rob Hardy) di FX su Hulu e altre sedici serie in uscita nei mesi di marzo e aprile 2020. I costanti aggiornamenti firmware e hardware sono stati fondamentali ai fini dell'ampia adozione di VENICE.



Il firmware versione 6.0 di VENICE consentirà di importare file Advanced Rendering Transform (.art) che migliorano la qualità delle immagini nel monitor e le opzioni di visualizzazione sul set. I file .art possono essere generati tramite il software Sony RAW Viewer dai file LUT 3D personali degli utenti. Inoltre, Sony collabora con Technicolor e con i suoi pluripremiati scienziati del colore per creare una nuova “libreria di look” per VENICE, che sarà disponibile online sotto forma di risorsa per creativi che desiderano accedere rapidamente ad alcuni dei look premium di Technicolor ispirati alla storia cinematografica dell'istituzione.



Un altro potenziamento nella versione 6.0 del firmware di VENICE è la possibilità di girare con una linea frame per un secondo utente. Le dimensioni più ampie del sensore di VENICE rappresentano un vantaggio per i direttori della fotografia che usano un'unica composizione per la distribuzione orizzontale e verticale.



Le funzioni della versione 6.0 di VENICE includono anche:

• Espansione delle funzionalità HFR – Fino a 72 fps a 5,7K 16:9 e 110 fps a 3,8K 16:9, per semplificare la post-produzione in slow-motion, in particolare per i workflow delle fiction televisive con esigenze rapide di consegna. Inoltre, modalità imager fino a 72 fps a 4K 6:5 per il funzionamento con lente anamorfica.

• Monitoraggio LUT 3D migliorato – Possibilità di caricare look-up table 3D nel viewfinder della telecamera.

• Informazioni sul giroscopio nei metadati – I dati relativi a tilt e roll della telecamera possono essere utilizzati dai team VFX.



FX9 è stato presentato nel 2019 e offre immagini full-frame per riprese "run and gun", documentari e produzioni indipendenti. Sebbene adotti il form factor, l'ergonomia e i workflow delle telecamere FS7 e FS7II di Sony, l'FX9 offre la scienza del colore di VENICE e la tecnologia di messa a fuoco automatica (AF) delle fotocamere con ottica intercambiabile Alpha™ di Sony ai creativi che preferiscono un camcorder più compatto.



La versione 2.0 del firmware per FX9 supporta la registrazione 4K 60p/50p mediante sovracampionatura da un'area ritagliata in 5K del sensore full-frame 6K. La versione 2.0 offre inoltre il segnale in uscita RAW 4K 16 bit su un registratore esterno con l'accessorio XDCA-FX9 opzionale. Questa profondità in bit aggiuntiva oltre alla registrazione interna a 10 bit della telecamera è ideale per progetti che richiedono interventi più intensivi di post-produzione.





Inoltre, il firmware versione 2.0 per FX9 amplierà le potenzialità della tecnologia Eye AF e il funzionamento tramite touch screen della telecamera, per offrire controllo della messa a fuoco e delle impostazioni del menu del viewfinder.



Le funzioni della versione 2.0 di FX9 includono anche:

• Registrazione HD full-frame 180 fps

• Registrazione DCI 4K (4096 × 2160)

• Capacità di caricare LUT 3D utente

• Riprese in HDR registrate in Hybrid Log Gamma



Il rilascio della versione 6.0 del firmware VENICE è previsto per novembre 2020, mentre il rilascio della versione 2.0 del firmware dell'FX9 è previsto per ottobre 2020.



Ulteriori informazioni sulle telecamere cinematografiche full-frame di Sony e su tutto il portafoglio di soluzioni per le immagini e le produzioni professionali sono disponibili all'indirizzo pro.sony.