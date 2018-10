Iniziativa che ha unito San Benedetto del Tronto e Martinsicuro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riscontri positivi per la terza edizione della “Camminata del Marcuzzo” che ha idealmente unito, con una iniziativa di promozione dell’attività fisica, il nord dell’Abruzzo ed il sud delle Marche.

L’iniziativa è stata organizzata da U.S. Acli provinciale e Associazione culturale Il Marcuzzo ed ha dato l’opportunità ai cittadini presenti di conoscere la splendida Riserva naturale della Sentina e l’Eco Museo del mare e della pesca di Martinsicuro.

Il via della manifestazione è stato dato proprio all’interno della Riserva naturale della Sentina, dalla Fattoria Ferri, con un saluto portato dall’assessore allo sport ed al turismo del Comune di San Benedetto del Tronto Pierluigi Tassotti e con la presenza del presidente provinciale dell’U.S. Acli Ascoli/Fermo Giulio Lucidi e di Andrea Marinucci, da sempre interessato alla valorizzazione proprio della Sentina.

Gli obiettivi della manifestazione sono stati centrati in pieno.

Si è cercato di valorizzare e far conoscere due strutture che sono magari fuori da grandi circuiti turistici, come la Sentina ed il Museo del mare e della pesca di Martinssicuro, ma che sono una ricchezza del territorio di sicuro interesse.

Inoltre è stata promossa l’attività fisica come strumento di contrasto alla vita sedentaria ed all’insorgere di alcune patologie strettamente connesse alla mancanza di movimento.

L’iniziativa è stata patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche e dalla Fondazione italiana per il cuore, e si si avvalsa della collaborazione di Okay group, Centro commerciale Porto Grande, Moccico e Qualis Lab – Analisi Cliniche, che ha donato a tutti i partecipanti un check up gratuito di prevenzione del colesterolo da effettuare presso le strutture di Ascoli, Spinetoli, Grottammare e Cupra Marittima.

La terza edizione della “Camminata del Marcuzzo” si è svolta in occasione della “Giornata mondiale del cuore”, della “Settimana dello sport sociale” dell’U.S. Acli provinciale e della “Settimana europea dello sport indetta dalla Commissione Europea.