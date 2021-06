La ristrutturazione di un appartamento a Roma è un’operazione complessa fin dalle prime battute. Spesso infatti bisogna far coincidere le esigenze del cliente con l’effettiva fattibilità del lavoro.

La ristrutturazione di un appartamento a Roma è un’operazione complessa fin dalle prime battute. Spesso infatti bisogna far coincidere le esigenze del cliente con l’effettiva fattibilità del lavoro.



Di solito una ristrutturazione completa prevede diverse fasi tra cui ovviamente una di studio che serve sempre per raggiungere in maniera ottimale i risultati con il budget che si è preventivato.



Per comprendere al meglio a cosa si va incontro in un lavoro di ristrutturazione e capirne subito i costi, possiamo prevedere sempre almeno 5 fasi:



1 Studio: dove valutiamo le esigenze e studiamo l’immobile o l’appartemento che dovrà essere ristrutturato.

2 Progetto: creazione del progetto su render per comprendere come sarà articolata la ristrutturazione

3 Approvazione: il progetto dovrà essere approvato in tutte le sue caratteristiche e accettato secondo le esigenze del cliente.

4 Realizzazione dei lavori: nei tempi preventivati;

5 Consegna: smaltimento rifiuti edili e consegna documenti e certificazioni.



E’ inutile dire che si tratta della fase vitale dell’intera ristrutturazione per poter garantire i risultati sperati.



Qui infatti bisogna trovare il punto d’incontro tra l’esigenza/aspettativa del cliente con le possibilità tecniche ed economiche.



E’ in questo momento che verranno definiti i budget e tutte le esigenze di progetto. I nostri esperti, in questa fase staranno attenti nel guidarti in tutti i passaggi essenziali, dalle pratiche edilizie ai relativi permessi fino ad arrivare ad assisterti per tutte le pratiche inerenti le detrazioni fiscali, che ancora oggi sono al 50% e con un Iva agevolata del 10%





2. PROGETTO RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO ROMA

Una volta finita la parte di studio preliminare verranno presentate al cliente alcune proposte di progetto. Dove il cliente su dei render in 3D potrà iniziare a capire come la ristrutturazione cambierà l’immobile.

E’ essenziale in questa fase presentare dei progetti con Immagini in 3D al cliente il più semplice possibile, questo aiuterà infatti il cliente a capire e ad interpretare tutte le caratteristiche del progetto e a noi di realizzare il lavoro nel modo più veloce e semplice possibile.



3. APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Progettazione e ristrutturazione Roma Eur

Progettazione e ristrutturazione Roma

In questa fase invece, valuteremo insieme al cliente il progetto, andremo ad apportare le possibili modifiche su richiesta del cliente e cercheremo di arrivare ad una presentazione di un progetto esecutivo che sia perfettamente in linea con i desiderata del nostro committente. A questo punto il progetto dovrà essere approvato in tutte le sue caratteristiche e accettato dal cliente.



4. REALIZZAZIONE E DURATA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE

Per la ristrutturazione di un appartamento a Roma in media ci vogliono almeno dai 30 ai 60 giorni di lavorativi. E’ evidente che molto dipende poi dalle dimensioni dell’immobile e dalle tue esigenze. E’ per questo che le fasi preliminari di studio ed accettazione del progetto sono così importanti. Per offrire al cliente la garanzia non solo sul risultato finale ma anche sui tempi, i costi, i materiali scelti e la qualità del lavoro.



5. CONSEGNA RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO ROMA



Tutto il progetto ed il lavoro si concluederà ovviamente con la consegna dell’appartamento dove il cliente riceverà tutta la documentazione e le certificazioni. Penseremo anche alla fine dei lavori alle pulizie e lo smaltimento dei rifiuti edili.



Il vantaggio di rivolgersi ad un unico interlocutore sarà che non dovrai ritrovarti a parlare con le varie ditte che effettuano ognuna la sua parte di lavoro ma di confrontarti direttamente col nostro team a cui potrai richiedere qualsiasi tipo di modifica o lavoro.



Avrai la possibilità di richiedere qualsiasi tipo di modifica/lavoro:



Demolizioni e ricostruzione tramezzi e pareti (muratura o il leggerissimo cartongesso).



Smantellamento pavimentazione e massetti di sottofondo; realizzazione nuovi piani di posa (anche massetti alleggeriti) e posa della nuova pavimentazione



Realizzazione impianti gas a norma e regola d’arte per la tua sicurezza con l’installazione di rileva fughe.



Rifacimenti impianti idraulici, termici, di riscaldamento e climatizzazione estiva ed invernale con le nuovissime tecnologie a pompa di calore, pavimento e solare.



Rifacimento o miglioramento e messa a norma dell’impianto elettrico, comprensivo di punti LAN, tv, sat, citofono delle migliori marche.



Isolamenti termici e acustici di pareti e soffitti con le migliori tecnologie.



Pittura classiche e decorative con prodotti ecocompatibili.



Realizzazione di armadiature in legno, scaffalature divisorie, ante e sportelli.



Trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta con certificati originali dell’avvenuto deposito.



Avrai un partner affidabile per al scelta dell’arredamento e delle forniture.

Potrai scegliere per il tuo appartamento o casa decorazioni e creazioni di design moderne o classiche, pratiche e funzionali, per ottenere il massimo da casa tua arredandola con gusto ed eleganza nel rispetto dei costi preventivati e delle tempistiche programmate.



https://conimcasa.com/ristrutturazione-appartamento-roma/