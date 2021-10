Rita Felice: Hairstylist, Make up ed Imprenditrice di successo a Venezia

Rita Felice, imprenditrice di successo e proprietaria del negozio il "Il Diamante Incantato", presso Scorzè, Venezia. Un artista spiccata e camaleontica la quale con il suo tocco lascia un impronta indelebile su tutte le persone che incontra, sia ogni giorno che nella vita professionale imprenditoriale, show business nazionale ed internazionale.

Raccontare caratteristiche che lei utilizza nel suo ambito lavorativo



Principalmente nella sua vita oltre ad essere insegnante e commissario d'esame presso Istituti della regione Veneto, visagista, look maker, consulente d'immagine su richiesta, applica le sua professione presso il negozio dando consigli ai clienti, di sesso femminile che maschile, per quanto riguarda su come potrebbero spiccare al meglio, di cui lei sa indicare colore giusto, tonalità giuste, il taglio adatto per l'occasione anche esaminando la morfologia del viso, tra cui i tratti somatici e il colore della propria pelle proprio perché grazie a questi dettagli si va a creare un immagine perfetta e un stile autentico.



Con l'esperienza quarantennale ottenuta da Rita Felice può dare valorizzare e dare un identità che si adatta a loro ed alla propria personalità.

Aggiungendo inoltre dalla sua expertise è entusiasta di offrire consigli per valorizzare l'immagine della persona, realizzare trattamenti per la cura dei capelli e dargli una nuova vita al capello come ricostruzione, nutrimento, rivitalizzazione dello stesso ottenendo brillanti risultati soprattutto contro la caduta dei capelli nel periodo stagionale, sempre con trattamenti seguiti frequentemente fino al raggiungimento dell'obiettivo desiderato.



Non del tutto da trascurare che grazie alle conoscenze coltivate negli anni di carriera la stessa riesce a fornire consigli professionali da specialisti di interventi estetici ai propri clienti che abbiano necessita sia dal lato funzionale che psicologico sulla soluzione del problema.



Trucco parrucco professionale e skill che l'hanno portata al successo



Molto importante è il servizio che svolge attivamente come professionista nel Trucco parrucco, la quale insegna alle sue clienti quanto è rilevante la scelta dei colori adeguati in base alla personalità e caratteristiche dove quest'ultimi, abbinati con acconciature del capello quotidiano e serale, danno un valore aggiunto al messaggio che si vuole trasmettere a chi ci circonda.



Una persona aperta non solo all'estetica della clientela ma bensì anche al loro proprio benessere, un legame che va oltre ad un lavoro a fine di profitto, un amica disponibile a farti ritrovare la propria fiducia in se stessi.



L'esperienza televisiva indimenticabile sulle reti Mediaset con il taglio con l'ascia



Non dimenticherà mai Rita Felice la sua esperienza indimenticabile sulle reti Mediaset performando il suo incredibile taglio con l'ascia, come quella ad Italia's Got Talent. Uno show da brivido dove ammette che è stato emozionante nonostante la reazione di Maria De Filippi la quale non aveva capito che era solo un esibizione, performance pensando che invece lo facesse tutti i giorni in negozio. Ovviamente non possiamo non citare la geniale impressione di Gerry Scotti che certamente si lo ha apprezzato ed ha capito che la tecnica ed il taglio era molto professionale. Proprio per questo motivo, durante la sua apparizione presso il salone di Barbara D'Urso, le raccontò che il taglio con l'ascia si riferisce per tagliare il passato e pettinare il futuro, un performance innovativa come taglio artistico nella sua professione, ma se qualcuno glie lo chiede senza dubbio lo può applicare in negozio sotto previa prenotazione e personalizzazione di questo servizio unico.



https://www.youtube.com/watch?v=QHU_9B9Mawc&t=180s

(In allegato video di Italia's Got Talent)



*Conosciuta non solo su Mediaset bensì anche sulle reti A3 Nordest in Veneto*



La stanza del tè, un programma d'attualità che si svolge sulle reti A3 Nordest, dove Rita spiegava il concetto di bellezza a qualsiasi età per soggetti ambosessi e dove in diretta truccava e preparava giovani e anche persone di mezza età, "very normal people", e dove spiegava come realizzare il trucco nonostante il passare del tempo e per ogni occasione.





Una mente esplosiva piena di idee: tutorial e web serie esclusiva in arrivo



A breve arriverà la serie di tutorial in lingua Italiana con sottotitoli in inglese, realizzati dalla talentuosa make up artista Felice, dedicati sia per look femminile e maschile, un format innovativo e di facile accessibilità e utilizzo nel quotidiano, dove chiunque potrà imparare con facilità come presentarsi al top e migliorare il proprio look. Ultima chicca, ovviamente come rumors di sottofondo, la stessa Rita Felice ci informa che con la web serie esclusiva e pazzesca di sua creazione, a tematica attuale e contemporanea, si trova già in stato di elaborazione e che sono iniziate le riprese delle prime scene, ovviamente lascia in incognita chi saranno i protagonisti quindi non rimane altro che attendere entro la fine dell'anno per saperne di più su i suoi nuovi ed intriganti progetti.