Ritorna PLAY WITH FOOD - LA SCENA DEL CIBO dal 28 settembre al 4 ottobre 2020 a Torino

Play with Food, il primo festival di teatro interamente dedicato al cibo, festeggia i suoi primi 10 anni

A Torino, da lunedì 28 settembre a domenica 4 ottobre 2020, è in programma la nuova edizione di Play with Food – La scena del cibo, in Italia il primo e unico festival teatrale interamente dedicato al cibo e alla convivialità, con la direzione artistica di Davide Barbato.



Un'edizione importante, che sarà l'occasione per festeggiare il decimo compleanno del festival, nato nel 2010 da un’idea di Davide Barbato per i Cuochivolanti, creato da Davide Barbato e Chiara Cardea (che lo ha co-diretto fino a marzo 2019), e organizzato da Collettivo Canvas / Associazione Cuochilab.



Dieci anni di musica, performance, arti visive, cinema, ma soprattutto tanto teatro, intorno al cibo e alla convivialità; un viaggio condiviso con centinaia di affezionati spettatori e tantissimi artisti da tut-ta Italia, attraverso pensieri, sensi ed emozioni, e ben riassunto dal sottotitolo di questa edizione: Il cuore nello stomaco.



Tra gli artisti ospitati nel corso delle edizioni: Lella Costa, Frosini/Timpano, I Sacchi di sabbia, Cuoco-lo/Bosetti, Abbiati/Capuani, Collettivo PirateJenny, Daniele Ninarello, Claudia Caldarano, Irene Russolillo, Fabio Bonelli, Didie Caria, Enrico Ascoli, Fabio Castello, Stivalaccio Teatro, e molti altri.



Sovvertendo ironicamente il proverbiale monito, il festival dà spazio, come sempre, ad artisti capaci di “giocare” con il cibo, facendone emergere significati e valori inaspettati e sorprendenti.



In cartellone: Gabriele Vacis con il suo racconto de Il pranzo di Babette, Maria Pilar Pérez Aspa e i suoi Racconti di zafferano, Carlo Massari in un'inedita versione di Anna Cappelli, Claudio Morici con il suo monologo sull'industria della grande distribuzione alimentare, Patrizia Menichelli e Claudia Guarducci nello spettacolo sensoriale The Poetic Dinner. Evento speciale con il Teatro delle Ariette che porterà in scena lo storico spettacolo Teatro da mangiare?, a 20 anni dal debutto.



Non mancherà una nuova produzione targata Play with Food, davvero particolare: Questo non è un tavolo, performance interattiva di Chiara Vallini per 20 spettatori alla volta, a cui sarà possibile par-tecipare esclusivamente online.



Due novità per il festival: l'organizzazione del convegno Play at Home, a cura del critico e organizza-tore Alessandro Iachino, per fare un punto sul tema del teatro d'appartamento, in compagnia di ar-tisti, operatori e studiosi; e un progetto editoriale speciale in collaborazione con Crack Rivista e Tori-no Fringe Festival.

Torna anche l'immancabile Cinecolazione della domenica mattina, appuntamento imperdibile per gli affezionati del festival.



Come sempre gli spettacoli saranno accompagnati da momenti conviviali realizzati con la collabora-zione dei Maestri del Gusto Torino e Provincia 2019-2020 e dei food sponsor del festival, il “cuore culinario” di Play with Food: Agrisalumeria Luiset, Boutic Caffè, Birrificio San Michele, Cuochivolanti, Green Italy, Osteria Enoteca Rabezzana, Pastificio Bolognese. Per il terzo anno consecutivo, si con-ferma main sponsor del festival Pastiglie Leone.



L'edizione 2020 è realizzata con il sostegno di Torino Arti Performative e Camera di commercio di Torino, il Patrocinio della Città di Torino e la collaborazione di numerosi partner, tra cui Casa Fools, CMC/Nidodiragnoproduzioni, Concentrica Spettacoli in Orbita, Crack Rivista, Earthink Festival, Progetto Zoran, Qubì Associazione Culturale, TPE Teatro Piemonte Europa , Teatro della Caduta, Torino Fringe Festival , Unione Culturale Franco Antonicelli.



A breve, programma completo e tutte le informazioni sul sito www.playwithfood.it



CREDITS PLAY WITH FOOD 2020 direzione artistica Davide Barbato organizzazione generale Alessandro Iachino organizzazione culinaria Roberta Cavallo - Cuochivolanti direzione tecnica Fabio Bonfanti produzione Daniele Pennati comunicazione Mariangela Pastorello ufficio stampa Cristina Negri artwork e grafica Cesco Rossi foto Elisa Figoli video Giulio Pedretti curatela convegno Alessandro Iachino