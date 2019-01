Ritratti di Poesia - XIII edizione - 15 febbraio 2019

COMUNICATO STAMPA Ritratti di Poesia 2019: la poesia oggi, fra cinema, musica e fumetto

Appuntamento il 15 febbraio prossimo, al Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma, con la XIII edizione della grande rassegna poetica internazionale “Ritratti di Poesia”, promossa e organizzata dalla Fondazione Cultura e Arte, emanazione della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale





Anche quest’anno, per la tredicesima stagione consecutiva, il Tempio di Adriano a Piazza di Pietra – il “salotto” di Roma – ospita la rassegna di poesia contemporanea italiana ed internazionale “Ritratti di Poesia”, ideata nel 2006 dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale che, attraverso la Fondazione Cultura e Arte, promuove e realizza l’evento. Il 15 febbraio prossimo, come di consueto, la manifestazione vedrà avvicendarsi per più di dieci ore consecutive, dalla mattina alla sera, incontri, reading, interviste, confronti ed idee, il tutto nel segno della poesia e del suo rapporto con le altre espressioni del genio umano (musica, scienza, medicina). In particolare, quest’anno il percorso della rassegna porterà all’attenzione del pubblico alcune significative iniziative di valore culturale e sociale legate alla poesia.



La giornata sarà caratterizzata da alcuni momenti salienti, tra cui si segnalano: la performance dell’attore e compositore Luca Mauceri “L’infinito infinito”, dedicata al bicentenario della stesura della celebre poesia di Giacomo Leopardi; la proiezione di un frammento dell’intervista realizzata da TV2000 ad Ermanno Olmi, secondo cui “non c’è arma al mondo che possa vincere la poesia”, concetto che vale idealmente come principio ispiratore della rassegna; l’incontro con la visual-artist e regista irlandese Clare Langan, che nei suoi lavori cinematografici combina poesia, estetica ed indagine sulla condizione umana; gli appuntamenti con i due compositori italiani Silvia Colasanti e Michele Sganga, che illustreranno le musiche composte per la poesia e ne faranno ascoltare alcune, con la partecipazione del Quartetto Guadagnini e del baritono Riccardo Primitivo Fiorucci.



Nel corso della mattinata, verrà presentato il volume “Piccolo dizionario della cura”, composto da poesie e saggi brevi sul tema della cura e realizzato dalla Fondazione Sanità e Ricerca. Ne parlano insieme il Presidente della Fondazione Terzo Pilastro Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele ed il Presidente della Fondazione Sanità e Ricerca Avv. Vittorio Ruta.



Il Premio Fondazione Terzo Pilastro – Ritratti di Poesia, quest’anno, sarà consegnato dal promotore della manifestazione Prof. Emanuele al giurista, scrittore e poeta italiano Corrado Calabrò. Per quanto riguarda il contesto internazionale, la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale premia quest’anno la poetessa sudafricana Ingrid de Kok, tra le più celebri del suo Paese.



Molti i poeti italiani ospiti del consueto spazio “Di penna in penna” prosegue con successo anche quest’anno il progetto “Caro poeta”, dedicato ai licei romani: ne sono protagonisti Franco Buffoni, Terry Olivi e Elio Pecora che incontrano gli studenti delle scuole Convitto Nazionale, De Sanctis e Machiavelli. In programma anche la consegna del premio nazionale e del premio europeo di “Ritratti di Poesia.280”, per riconoscere la capacità di comporre versi anche nel tempo di Twitter.



Infine, si parlerà del Piccolo Museo della Poesia, con sede a Piacenza, assieme al direttore artistico Massimo Silvotti e la direttrice didattica Sabrina De Canio.





La manifestazione è aperta al pubblico con ingresso libero fino a esaurimento dei posti, è a cura di Vincenzo Mascolo ed è realizzata con la collaborazione di InventaEventi.





