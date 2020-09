Road map Innovazione tecnologica e diabete - Campania, 10 Settembre 2020

Il prossimo giovedì 10 settembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘ROAD MAP INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DIABETE’, primo di una serie di appuntamenti regionali, realizzati da MOTORE SANITÀ.

Il Covid ha messo in evidenza come il tema della gestione della cronicità sia fondamentale. Il diabete è un esempio di patalogia cronica a gestione complessa: oltre 3,2 milioni di pazienti dichiarano di essere affetti in Italia, con un costo per il SSN stimato intorno ai 9 miliardi. Le nuove innovazioni tecnologiche hanno fornito strumenti che sono in grado di cambiare l'evoluzione e il controllo della malattia. La prima tappa si terrà in Campania.



TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Fabiana Anastasio, Coordinatore Regionale FAND

- Pietro Buono, Direttore Attività Consultoriali e Assistenza Materno Infantile - Referente Telemedicina Regione Campania

- Vincenzo Di Blasi, Struttura Diabetologica Accreditata AID Salerno

- Katherine Esposito, Professore Ordinario di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Avanzate Direttore U.P. di Diabetologia AOU Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva Campania

- Giuseppe Longo, Direttore AORN Cardarelli

- Pasqualina Memoli, Responsabile GOI del Governo della Rete Diabetologica ASL Salerno

- Francesco Saverio Mennini, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

- Enza Mozzillo, Centro Regionale Diabetologia Pediatrica AOU Federico II

- Mario Parillo, Direttore UOSD Endocrinologia e Malattie Dismetaboliche AORN Sant’Anna e San Sebastiano Caserta e Presidente SID Campania-Basilicata

- Angela Albarosa Rivellese, Professore Ordinario di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate, Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, Direttore UOC di Diabetologia AOU Federico II

- Ferdinando Russo, Direttore Generale ASL Caserta

- Tiziana Spinosa, Responsabile Commissione Diabetologia Regionale

- Ugo Trama, Dirigente Politica del Farmaco e Dispositivi Regione Campania



MODERANO:

- Giulia Gioda, Giornalista

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Riccardo Thomas, Comunicazione Motore Sanità





Per partecipare al webinar del 10 settembre, iscriviti al seguente link:









