ROADSHOW Call Competition progetto Iknow, opportunità per imprese e start-up siciliane

Seconda tappa il 4 ottobre 2019 presso il Rettorato dell’Università degli Studi Kore di Enna. C’è una nuova opportunità per chi vuole fare impresa in Sicilia.

Partecipa al roadshow.

Per quanti volessero partecipare alla Call for Ideas, venerdì 4 ottobre 2019, alle ore 10:00, è previsto un incontro di presentazione presso il Rettorato dell’Università degli Studi Kore di Enna.



C’è una nuova opportunità per chi vuole fare impresa in Sicilia.

La Call for Ideas è stata prorogata al 20 ottobre per accedere al percorso di incubazione di IKNOW:: progetto transfrontaliero che mira a sostenere la creazione di startup innovative ed a rafforzare la competitività delle PMI nei settori qualità della vita, la salute dei cittadini ed ambiente. La Call, infatti, si rivolge a studenti universitari, aspiranti startupper e PMI al fine di incentivare la presentazione di idee d’impresa da avviare al processo d’incubazione.



Grazie alla Call for Ideas del progetto IKnow sarà possibile:

Trasformare un’idea in un progetto concreto o dare sprint ad un’ impresa già esistente;

Avvalersi del sostegno di professionisti del settore;

Presentare la propria idea d’impresa davanti ad un team di investitori.



La Call for Ideas è promossa da Arkimede S.r.l. e l’Università di Malta e rientra nel piano INTERREG V-A Italia-Malta - PO FESR 2014-2020.



Chi può candidarsi?

Gruppi informali, costituiti da minimo 3 persone, che abbiano raggiunto la maggiore età, composti per almeno 2/3 da persone residenti in Sicilia o Malta;

startup con sede legale in Sicilia o Malta o che abbiano almeno un’unità operativa locale sita in Sicilia o Malta;

PMI costituite da meno di 60 mesi con sede legale in Sicilia o Malta o che abbiano almeno un’unità operativa locale sita in Sicilia o Malta.



I candidati dovranno presentare un’idea/progetto/startup che proponga un’innovazione di prodotto o di processo che sia disruptive, scalabile e che abbia un forte impatto sulla vita delle persone.



Le principali tematiche di scouting della Call sono:

energie rinnovabili, efficienza energetica, mobilità sostenibile, ambiente intelligente, trattamento dei rifiuti, spreco alimentare, bioedilizia, smart building, biotecnologia, bioinformatica, dispositivi medici, assistenza sanitaria digitale, tecnologie assistive, economia circolare, inclusione sociale.



Cosa c’è in palio?

Fra tutti i progetti presentati, ne saranno selezionati soltanto 10 (5 provenienti dalla Sicilia, 5 provenienti da Malta). I progetti selezionati prenderanno parte al percorso di incubazione del valore di 10.000€ che si svolgerà, per i progetti provenienti dalla Sicilia, presso l’incubatore di imprese Innesta di Messina, di cui la società Arkimede è co-fondatrice, sia presso l’Università Kore di Enna e l’University of Malta, che contribuiranno anche nella fase di Business Clinic.



Durante questo periodo, in funzione dello stato di avanzamento dell’idea, le startup potranno:

validare rapidamente il prodotto/servizio ideato rispetto al mercato di riferimento;

creare un MVP (Minimum Viable Product) con il supporto di esperti e specialisti;

identificare le migliori strategie di go-to-market.



Tutti i team selezionati avranno, inoltre, la possibilità di partecipare ad una Masterclass e durante questo appuntamento, i candidati potranno confrontarsi con esperti del mondo investing e perfezionare la presentazione dei propri progetti, in vista di incontri con investitori nazionali e internazionali.

I team che avranno concluso con successo il percorso proposto potranno infine presentare la propria idea di business durante la pitch competition che si terrà al MedFest di Malta, il 14 dicembre 2019.

I progetti siciliani ritenuti meritevoli accederanno, infine, ad un investimento dell’importo massimo di 5.000€ da parte della società Arkimede, a fronte del 5% di equity.

Il bando completo per partecipare alla Call for Ideas del progetto IKNOW è disponibile sul sito http://www.i-knowproject.eu/call-competition/



Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato alle ore 23.59 del giorno 20/10/2019.



ll progetto IKNOW – Interregional Key Networking per l’Open Innovation empoWerment mira a sostenere la creazione di start-up innovative e il rafforzamento della competitività delle PMI attraverso la sfida all’accesso ai mercati internazionali nei settori “la qualità della vita e la salute dei cittadini” e “l’ambiente”. La partnership mira a creare un centro di servizi permanente per incoraggiare la creazione e il rafforzamento delle imprese, per raggiungere più velocemente i mercati e aumentare le prestazioni competitive. La creazione di una “piattaforma Open Innovation Innovation Lab” fungerà da stimolo e strumento di accelerazione per le imprese, offrendo finanziamenti e opportunità di investimento, iniziative e connessioni alle reti aperte, per garantire la sostenibilità della conoscenza circolare e integrata. I servizi saranno offerti, con un approccio di Open Innovation, ai diversi beneficiari (PMI, start-up, imprenditori, studenti e attori dell’innovazione), sono organizzati in seminari specializzati in Business Plan, Pitching, Innovazione sociale, Economia circolare e in azioni di Competition, Mentoring, Incubazione e Open Innovation Working-Lab, Hackaton, Networking, Business Matchmaking con investitori.