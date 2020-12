Roberta Antonioli Pr Studio per Agli Amici 1887

Roberta Antonioli Pr Studio, agenzia di comunicazione milanese che fa capo a Roberta Antonioli, è lieto di annunciare la sua nuova collaborazione per la gestione delle media relations e delle attività di comunicazione PR con Agli Amici, lo storico ristorante di Godia, Udine, 2 stelle Michelin, guidato da Emanuele e Michela Scarello.

AGLI AMICI 1887



Con una storia di oltre 130 anni, il ristorante Agli Amici 1887 di Godia, alle porte di Udine, è un’istituzione della gastronomia fiulana. Sono ormai cinque le generazioni della famiglia Scarello che portano avanti la porpria idea di cucina in un luogo che è anche casa. Dal trisavolo Umberto a mamma Ivonne Bodigoi e papà Tino, fino a Michela ed Emanuele Scarello, che ora guidano assieme il ristorante, in sala e in cucina. Prima stella Michelin nel 2000 e consacrazione con la seconda nel 2013, Agli Amici è il primo e unico Relais & Chateaux in Friuli Venezia Giulia.



Collegamenti:

www.agliamici.it

IG: agliamici1887 FB: Agli Amici



ROBERTA ANTONIOLI PR STUDIO

Roberta Antonioli, classe 1964, da oltre 20 anni opera nell’ambito della comunicazione, prestando la sua attività per alcune delle più importanti Agenzie di Milano in diversi settori, quali moda, beauty, technology, turismo, financial e food & beverage, fino a fondare la propria agenzia nel 2003.

Attualmente Roberta Antonioli Pr Studio ha focalizzato la sua aerea di competenza nel settore dell’alta ristorazione e del beverage di lusso, supportando e affiancando alcune della realtà enogastronomiche più importanti del panorama italiano e internazionale e sviluppandone strategie di comunicazione