Roberta Villa e Maria Teresa Ferretti. Vaccini, fake news e medicina di genere sul palco internazionale di TED

2 Giugno 2021. Democrazia Digitale 24 TEDx uniti nella più grande maratona italiana di idee mai organizzata Roberta Villa, giornalista scientifica e Maria Teresa Ferretti, neuroscienziata e neuroimmunologa sul palco internazionale di TED

Portare un argomento sul palco di un TEDx significa dare la possibilità a milioni di persone in tutto il mondo di ascoltarlo, non solo nel giorno di un evento TEDx ma anche successivamente, grazie alla piattaforma TED, ai social e alla App che ne moltiplicano i pubblici e veicolano le idee che meritano di essere condivise. Sottotitolati in inglese, tutti i talk superano le barriere territoriali e quelle linguistiche e ispirano, informano e fanno riflettere migliaia di persone ogni giorno, in ogni angolo del pianeta.

Due voci autorevoli, due donne, due porofessioniste della comunicazione e della scienza porteranno sul palco internazionale di TED alcuni dei temi più discussi negli ultimi anni. Vaccini e fake news, comunicazione dell’emergenza e medicina di genere.



Roberta Villa, giornalista pubblicista laureata in medicina, speaker di TEDxViaGluck. Ha collaborato per più di vent’anni con le pagine di Salute del Corriere della Sera e con molte altre testate cartacee e online, italiane e internazionali. È molto attiva sui social media (43mila follower su Facebook e 192mila follower su Instagram), dove sta sperimentando un approccio semplice e confidenziale alla comunicazione della scienza al grande pubblico. Negli ultimi anni ha approfondito il tema delle vaccinazioni, soprattutto per quanto riguarda il ruolo della comunicazione, anche in risposta a bufale e fake news, per cui è stata nominata nella task force del governo contro la disinformazione su COVID-19 in rete.



Maria Teresa Ferretti, neuroscienziata e neuroimmunologa, speaker di TEDxTorino. Dedica il proprio percorso medico-scientifico a un proposito illuminato: fare la differenza. È infatti specializzata nella medicina di genere e di precisione in ambito neurologico e psichiatrico – nella ricerca delle specificità sulla base del sesso e dell’individualità dei pazienti. Con questo proposito, nel 2016, fonda Women’s Brain Project: l’organizzazione non profit di cui è oggi direttrice scientifica. Nel corso di una ricca esplorazione che l’ha portata da Cagliari all’Inghilterra al Canada, si è specializzata nel trattamento dell’Alzheimer – tema perno di numerose pubblicazioni e conferenze scientifiche. Si dedica all’insegnamento presso la Medical University di Vienna e in corsi specialistici di medicina di genere e di precisione.



In un giorno decisamente simbolico, il 2 giugno, 24 TEDx italiani da 24 città danno vita alla più grande maratona di idee mai organizzata prima. Il tema non poteva che essere la democrazia.

Musica, politica, comunicazione, tecnologia, sociale, vita quotidiana. E ancora fake news, etica digitale, medicina, vaccini, immigrazione, emigrazione, Intelligenza Artificiale: Democrazia Digitale sarà un grande evento streaming gratuito, una vera e propria staffetta da nord a sud che il 2 Giugno, dalle 9 alle 24, unirà l’Italia e sarà trasmesso online.

