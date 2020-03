Rodrigo Diaz de Vivar Wacher, nuovo General Manager di Roche Diabetes Care Italy

Rodrigo Diaz de Vivar Wacher, ha assunto il ruolo di General Manager di Roche Diabetes Care Italy S.p.A dal 16 marzo.

Rodrigo Diaz de Vivar Wacher, ha assunto il ruolo di General Manager di Roche Diabetes Care Italy S.p.A dal 16 marzo.



Rodrigo Diaz de Vivar Wacher ha accettato questa nuova sfida dopo 13 anni di lavoro in diverse realtà del gruppo Roche, durante i quali ha sviluppato una visione a 360° di come si può affrontare la cronicità e portare valore alle persone con diabete nella comunità. Ha conseguito un Master in Ingegneria presso l’University College di Londra ed è entrato come Audit Manager nel 2007 in Roche Svizzera, dove ha svolto audit operativi in varie aree geografiche per il settore farmaceutico, diagnostico e nell’ambito del diabete. Nel 2010 è diventato direttore Finance & Business Operations a San Paolo presso Roche Diagnostics Brasile, ruolo che ha ricoperto anche nell’affiliata messicana dal 2012. In Roche Pharma Messico nel 2014 è stato nominato direttore Finance & Administration e dal 2016 ha ricoperto il ruolo di Business Unit Head of Foundation Medicine Messico. Dal novembre 2018 è stato Sub-Region Head dell’area settentrionale latino-americana.



«Sono onorato di assumere la guida delle persone che hanno contribuito a consolidare la posizione di leadership di Roche Diabetes Care Italy e soprattutto di poter mettere la mia esperienza e la mia passione al servizio di chi vive con il diabete», ha dichiarato Rodrigo Diaz de Vivar Wacher. «Il diabete in Italia, come nel resto del mondo, è in costante crescita e rappresenta una sfida per la sostenibilità del Sistema Sanitario. Il controllo di questa malattia implica un importante impegno per il medico e per la persona malata. In Roche crediamo sia fondamentale un approccio strutturato che preveda la gestione integrata personalizzata della malattia, resa possibile anche grazie all'integrazione di soluzioni digitali che hanno l'obiettivo di migliorare i risultati clinici e terapeutici, rendendo maggiormente sostenibile il sistema e garantendo buona salute e qualità di vita ai pazienti - ha aggiunto -».



«Anche in un momento critico come questo, per la dilagante epidemia di Covid-19, Roche Diabetes Care intende fare la propria parte. Stiamo, infatti, contribuendo, insieme a tutte le società del gruppo Roche, con farmaci e dispositivi medici, risorse economiche, umane e servizi, per affrontare l’emergenza. Responsabilmente abbiamo tempestivamente attivato tutte le misure di tutela dei nostri dipendenti che, secondo le indicazioni delle autorità locali, operano in Smart Working.

Per sostenere le persone con diabete e i centri di diabetologia in tutta Italia, abbiamo messo a disposizione gratuitamente il servizio di telemedicina integrata che consente la comunicazione della cartella clinica Smart Digital Clinic e l’app per le persone con diabete mySugr.

Abbiamo rafforzato la capacità di assistenza tecnica a distanza per tutti i pazienti e gli operatori sanitari che ne necessitino, attraverso il numero verde 800 089 300, attivo H24. Possiamo garantire la disponibilità dei nostri prodotti sul territorio italiano e stiamo facendo tutto quanto possibile per garantire la continuità nella distribuzione. Detto ciò, voglio cogliere l’occasione per testimoniare la nostra piena gratitudine ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai volontari e a tutti coloro che sono in prima linea per affrontare e superare una difficoltà che avrà il pregio di unirci ancora di più», conclude Rodrigo Diaz de Vivar Wacher.



Roche Diabetes Care

Da oltre 40 anni, Roche Diabetes Care è pioniere nel portare innovazioni tecnologiche e servizi altamente specifici per la gestione del diabete, aiutando le persone con diabete a vivere una vita quanto più possibile attiva e priva di limitazioni. Leader a livello mondiale con più di 5.000 dipendenti in oltre 100 Paesi, Roche Diabetes Care si impegna ogni giorno, attraverso la promozione di una gestione personalizzata del diabete (iPDM), per sostenere le persone con diabete, i soggetti a rischio, i medici e tutte le figure che lavorano in ambito sanitario, affinché sia possibile gestire questa malattia in maniera ottimale e i pazienti, possano raggiungere un quotidiano reale sollievo dalla malattia.

Con il marchio Accu-Chek e in collaborazione con vari partner, Roche Diabetes Care genera valore fornendo soluzioni integrate per la gestione del diabete. Attraverso il monitoraggio dei livelli di glucosio, la somministrazione dell'insulina e la gestione dei dati con una piattaforma digitale aperta, collegando dispositivi e soluzioni digitali tra loro, Roche Diabetes Care consentirà una gestione personalizzata del diabete con l’obiettivo di contribuire a migliorare la cura di questa patologia.

Dal 2017, mySugr con la sua app, la più scaricata al mondo tra quelle dedicate alla gestione del diabete, fa parte di Roche Diabetes Care.

In Italia, Roche Diabetes Care è presente con circa 140 dipendenti, inoltre ha attivato una collaborazione con l’azienda Meteda per lo sviluppo e il miglioramento della cartella clinica digitale più diffusa tra i diabetologi italiani.



Gruppo Roche

Roche è un gruppo internazionale pioniere nel settore farmaceutico e in quello diagnostico da sempre dedicato al progresso della scienza con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. L’unione degli elementi di forza della farmaceutica e della diagnostica all’interno della stessa organizzazione ha portato Roche a essere leader nella medicina personalizzata, una strategia che mira a fornire il trattamento più appropriato per lo specifico paziente nel miglior modo possibile.

Roche è la più grande azienda biotech al mondo con un portafoglio diversificato di medicinali in oncologia, immunologia, malattie infettive e sistema nervoso centrale. Roche è anche leader mondiale nella diagnostica in vitro, nella diagnostica oncologica su tessuti ed è all’avanguardia nella gestione del diabete.

Fondata nel 1896, Roche continua a ricercare le migliori soluzioni per prevenire, diagnosticare e trattare le malattie e dare un contributo sostenibile alla società. Roche punta a migliorare l’accesso alle innovazioni mediche da parte dei pazienti attraverso la collaborazione con tutti gli stakeholder rilevanti.

Trenta farmaci sviluppati da Roche compaiono negli elenchi dei medicinali essenziali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità tra cui farmaci oncologici, antimalarici e antibiotici salvavita.

Inoltre, Roche, per dieci anni consecutivi, è stato riconosciuto Gruppo Leader per la sostenibilità nel settore Farmaceutico secondo gli Indici di Sostenibilità Dow Jones.

Il Gruppo Roche ha sede centrale a Basilea, in Svizzera, ed è attivo in oltre 100 Paesi. Nel 2019 il Gruppo Roche contava circa 98.000 dipendenti nel mondo con un investimento di 11,7 miliardi di franchi svizzeri in R&D e registrando un fatturato pari a 61,5 miliardi di franchi svizzeri. Genentech, negli Stati Uniti, è una società interamente controllata del Gruppo Roche. Roche è l’azionista di maggioranza della giapponese Chugai Pharmaceutical.



Per ulteriori informazioni:

Web: www.roche.it - www.accu-chek.it – www.modusonline.it - www.mysugr.com

Social: Facebook; Youtube; Linkedin