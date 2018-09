Roma - corso triennale di naturopatia - open day 29 settembre

Impara il mondo della Naturopatia e della Medicina Naturale con il corso triennale della Scuola di Coo.

Scuola di Coo, Scuola di Naturopatia di Roma, ha organizzato per il giorno 29 settembre un Open Day introduttivo alla scuola triennale di Naturopatia. L'evento, che si terrà presso il Centro Studi Manieri di via Faleria 21 a due passi da San Giovanni e Re di Roma, consentirà il discente di avere un piano di studi della scuola interfacciandosi con i responsabili della scuola di formazione.



La Scuola di Coo propone un approfondito percorso di tre anni in cui si toccheranno le principali discipline del mondo naturale (Naturopatia, Fiori di Bach, Riflessologia Plantare, Auricoloterapia, Iridologia ecc...).



Vengono proposti pagamenti rateali.



La Scuola di Coo offre:



Percorso triennale

Laboratorio pratico

Tirocinio

1200 ore di scuola e dispense

Attestato