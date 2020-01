Roma News: Enio Drovandi Denunciato di aver Rubato 30° della sua ” Vita”

Sono l’Arsenio Lupin del tempo.. Ho Già Rubato 30 alla vita..”

Grande successo per la Festa della vita firmata dall’attore Enio Drovandi arrivata alla 30” edizione, Locale strapieno di gente arrivata da tutta Italia nel grande locale Planet nel cuore dell’Ostiense a Roma Lunedì 9 Dicembre 2019







Il 9 Dicembre si è svolta a Roma la ormai famosissima “festa della vita” anche detta “compleanno della vita”.



Da ben 30 anni consecutivamente Enio Drovandi, popolare attore e regista, di film cult, festeggia la sua seconda data di nascita. L’artista pistoiese, ebbe un gravissimo incidente automobilistico il 6 Ottobre del 1989.



Uscito in modo incomprensibile, dalla morte, ha deciso di festeggiare con un omaggio, la vita. Questo evento è unico al mondo e testate prestigiose come il londinese Times o lo spagnolo El Pais, hanno riportato la notizia, catalogandola come una esclusiva italiana. Infatti in nessuna altra parte del mondo esiste un simile festeggiamento che richiama ogni anno centinaia di persone da tutta Italia, uniti a festeggiare l esistenza



Come sempre Enio attende sulla porta insieme alla sua simpatica sagoma che lo ritrae, tutti gli amici ed ospiti con l’eleganza che lo contraddistingue, regalando un presente a tutte le donne e un simpatico fumetto riguardante la sua storia disegnato da, Mauro D’Amico.







Nel frattempo il trio del bravo Reo Confesso suona e fa ballare gli invitati, con al piano Federico di Curzio e al sax Pierluigi. Ad introdurre l’attore di Sapore di Mare l’amico il Conduttore Angelo Martini, che è alla terza presentazione della festa ormai diventata un cult della movida romana.



Un mare di fotografi e telecamere per riprendere un Enio che omaggia tutti per la sua prima esibizione dopo 30 anni, con un originale “Mimo”, che racconta un po’ la sua preziosa vita piena di emozioni continuando il successo avuto pochi giorni fà su Rai 1 nella trasmissione “Vieni da me”, di Caterina Balivo. Enio ringrazia commosso gli organizzatori Alex Bucci e Roberta, la sua amica bellissima Pamela Zippo, disegnata nel fumetto presente alla festa dopo 30 anni e assegnando come sempre vari riconoscimenti ad alcuni suoi amici.



E poi tutti a gustare una torta gigante con i complimenti e gli applausi dei tanti ospiti: Toni Santagata, Raffaello Balzo, Conny Caracciolo, Toni Malco, Nadia Bengala, Alessandro Stocchi, Carmen Delena, Giamarc Leon, Mimmo Rollo, Alfonso Stagno, Emanuela Mary, Riccardo Modesti, Paola Capparè, Walter Scognamiglio, Roger Garth, Antonella Armentano, Elena Presti, Niccoló Centioni, Letterio Magazù, Erika Kamese, Anna Nori, Noemi Esposito, Anna Silvia Angelini, Massimo Mandolini, Monique Russo, Roselyne Mirialachi, Andrea Elia, Cinzia Loffredo, Stefania Beninato, Elvino Echeoni, Federica Cappelletti, Simona Dascalu, Andrea Menichelli, Fabrizio Angelelli, Pietro Romano, Pino Wolf, Toni Marino, Fabrizio Pacifici, Kyra Ruffo, Gabriele Marconi, Arianna De Angelis, Giovanni Roberti, Fulvio Rocco, Ennio Abbondanza, Cristiano Martinali, Angelo Mario De Vilas, Eleonora Manara, Antonella Morescanti, Colavita, Antonio Filardi, webtvstudios, Monique Russo, Maura Carotti, Michele Conidi, Ciro Valletta, Erno Rossi & William Vittori della Eds WP Eventi Italian Luxury Brand, Sudeventishow, con oltre Cinquecento amici ….



Con le Riprese Video della #webtvstudios di Roma, e le Interviste di Maura Carotti



