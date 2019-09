Convegno organizzato da Confcooperative Verona dedicato alla filiera zootecnica cooperativa nella giornata di venerdì 11 ottobre presso l'Agriturismo Corte Scaligera a Mozzecane (VR) con l'obiettivo di informare sulle proprietà e qualità della carne rossa.

Confcooperative Verona, con il patrocinio della Camera di Commercio di Verona, promuove il convegno “Rossa di qualità: quando la carne è protagonista”, dedicato alla filiera zootecnica cooperativa.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di informare, principalmente i consumatori e gli stakeholder del settore zootecnico, sulle proprietà e qualità della carne rossa prodotta nel rispetto di rigidi disciplinari ed analizzandola in un contesto di sostenibilità in relazione al benessere degli animali e al corretto consumo.

Riteniamo il convegno di grande interesse, soprattutto per la presenza di relatori qualificati e per la importanza del tema che verrà trattato. Interverranno:

- Dott. Luigi Bertocchi, dirigente veterinario Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna 'B. Ubertini';

- Professore Fulvio Ursini, dell'Università di Padova del Dipartimento di Medicina Molecolare;

- Dott.ssa Elena Benedetti, Direttrice della Rivista Eurocarni;

- Dott. Paolo Massobrio, giornalista di Economia Agricola ed Enogastronomica.



Programma del convegno:



ore 10.00: Accoglienza dei partecipanti

ore 10.15: Apertura dei lavori con l'Introduzione del Presidente di Confcooperative Verona, Fausto Bertaiola e Saluti Istituzionali

ore 10.30: Interventi dei Relatori

ore 11.45: Tavola rotonda, modera il Dott. Paolo Massobrio

ore 12.45: Conclusione dei lavori Buffet con degustazione vari tagli di carne