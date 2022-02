Rossano Perini SS 2022: denim stellare

Rossano Perini presenta la sua iconica denim collection, unica e inconfondibile con le sue scritte e i suoi strappi tra le stelle.

Anche per la SS’22 si accendono gli astri dell’universo Rossano Perini: una galassia di scintillanti stelle color sorbetto illumina i modelli più glamour della jeanseria Made In Italy, mettendo il focus sul loro fit perfetto e i loro dettagli delux.



Le versioni boot cut, come i modelli High Loose, hanno il fondo sfrangiato mentre altri osano sfilacciature evidenti e strappi esagerati. L’high waist si alterna a variazioni a vita bassa su taglio boyfriend e a varianti con coulisse come i jogger pants o gli intramontabili cargo camouflage rivisitati in chiave super femminile grazie alle pink star.

Irresistibili gli shorts ripped, tempestati di scintillanti stelline variopinte o monocromo dal finish mat.



A ogni stagione, un 5 tasche in drill di cotone, prezioso e unico al pari di un oggetto da collezione, che osa cristalli, patch laminate e bottoni gioiello quali tratti distintivi di un jeans d’autore, ambizioso ed eccentrico.



BIO

Rossano Perini, veneto, classe 1980, approccia il mondo della moda verso la fine degli anni 90 come visual e buyer.

Il primo step, nella sua carriera da creativo, è l’ingresso in uno studio stilistico di Ferrara dove si dedica alla creazione di stampe e grafiche in un team composto da designer, creativi e artisti.

Dopo varie esperienze in rinomate aziende di settore, arriva il primo brand di proprietà nel 2001: Killer Koffee. Sono gli anni delle collaborazioni con F1ga, Max, Parasuco e Antinea, come uomo prodotto, ma è con Cellar Door, azienda leader nella produzione di pantaloni, che Rossano intuisce di essere predestinato al denim e decide di studiare il segmento della jeanseria e dedicarsi esclusivamente al know how di ogni lavorazione, tintura e lavaggio di questo capo iconico.

Grazie all’ambizione, alla sete di sperimentazione, e grazie al supporto della sua compagna, nonché braccio destro, Alberta Blanidni, maturano i tempi per il lancio di un progetto che rispecchi appieno la sua “vision” e che porti il suo nome: nel 2013 nasce quella che, a tutt’oggi, è la Rossano Perini.



ph fonte ufficio stampa