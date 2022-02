Rosso Oltremateria®: Un amore di colore

San Valentino è la festa degli innamorati e il rosso è il colore che simboleggia l’amore: vediamo perchè.

E’ arrivato il giorno dedicato a tutti gli innamorati: San Valentino! Il 14 febbraio è un giorno che celebra l'amore e l'affetto in tutto il mondo.

Ma perché proprio questo giorno, il 14 febbraio?

Sebbene non vi siano scritti che lo dichiarino chiaramente, possiamo immediatamente escludere un ruolo specifico di una figura religiosa, quella appunto di S.Valentino.

Non aveva un ruolo particolare, un po' come un un cupido che scaglia frecce che centrano i cuori degli innamorati.

Questo giorno è stato probabilmente scelto per ragioni storiche.

Infatti nell'antica Roma il 14 Febbraio si celebravano i Lupercalia, una festa dedicata alla fertilità.



Detto questo, c'è un colore speciale che va sempre di pari passo con amore e passione: il rosso.

Tuttavia, perché questo colore è abbinato all’amore? E soprattutto, perché questa combinazione avviene in modo così naturale?



Il rosso è sicuramente un colore molto bello e, forse non a caso, è il primo dell'arcobaleno.

Inoltre la scienza ha pacificamente provato che il rosso è il primo colore percepito dagli occhi dei bambini.

Sin dal giorno dei giorni, poi, ha simboleggiato amore, prosperità, emozione e passione.

Rappresenta quindi l'amore appassionato che ci scalda dal cuore e ci dà la spinta a donarci completamente a colui che fortemente desideriamo.



In ambito floreale pensare al rosso ci porta automaticamente a visualizzare le rose rosse oppure è il caso dei cuori rossi che sono spesso replicati su romantici biglietti d’amore.

All’estremo è pure un colore che è abbinato alla trasgressione passionale: si pensi al quartiere a luci rosse

Le emozioni trovano tante varianti nel rosso, dall'amore più puro, romantico, all'appassionato, inarrestabile.



