Rubinetterie Stella brilla all’evento “Sleep & Eat” di Londra

L’azienda, che dal 1882 scrive la storia della rubinetteria di pregio made in Italy, è stata tra i protagonisti della principale manifestazione londinese del settore hotellerie.

Rubinetterie Stella è tornata a calcare uno dei più importanti palcoscenici europei dedicati a design e innovazione nel settore dell’ospitalità. Grazie alla consolidata partnership commerciale con Vicalvi, infatti, l’azienda novarese ha partecipato all’evento “Sleep & Eat”, che si è svolto il 19 e il 20 novembre all’interno della suggestiva cornice espositiva dell’Olympia London.

Il qualificato e numeroso pubblico, costituito da architetti, designer e professionisti del comparto dell’hotellerie di lusso, ha mostrato grande apprezzamento per le proposte firmate Stella, confermando l’ineguagliabile fascino delle collezioni storiche Roma, Italica ed Eccelsa e l’indiscutibile coerenza di un progetto produttivo d’eccellenza, portato avanti anche dalle serie più recenti e stilisticamente innovative, realizzate in collaborazione con i protagonisti del mondo del design contemporaneo.

Le molteplici possibilità di personalizzazione offerte, inoltre, grazie alle differenti finiture di alta qualità disponibili nonché alle lavorazioni di taglio artigianale, rendono Rubinetterie Stella il partner ideale nel settore delle forniture per l’hotellerie di prestigio, in grado di realizzare soluzioni d’arredo tailor made. A tale proposito, all’interno dello stand C31 – National Hall troneggiava anche “Swan”, la preziosa collezione ornata di cristalli Swarowski che brilla all’interno delle sale da bagno del Ritz di Parigi nell’esclusiva versione oro 23.5 carati.





www.rubinetteriestella.it