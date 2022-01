RUNNING: si svolgerà domenica 3 aprile la prima edizione di LAKE GARDA 42, la maratona che unisce tre regioni

Lake Garda 42: la maratona che accarezza il lago È nel primo weekend di aprile 2022 la prima edizione della manifestazione podistica che attraversa le tre province di Brescia, Trento e Verona dell’alto Garda: un tracciato unico nel suo genere e che lambisce il lago da Limone sul Garda fino a Malcesine. In programma anche una mezza maratona e una prova kids per giovani promesse.

Una maratona che attraversa tre province unendo come fosse un filo immaginario tre regioni: Lombardia, Trentino e Veneto. Si presenta così LAKE GARDA 42, la competizione podistica che vedrà la partenza da Limone sul Garda in provincia di Brescia, e che supererà prima Riva e poi Arco di Trento per poi condurre i concorrenti al traguardo di Malcesine, in provincia di Verona.



Un tracciato unico e affascinante che il prossimo 3 aprile porterà i partecipanti a costeggiare, nei suoi 42.195 metri, il culmine settentrionale del Lago di Garda.

Dopo l’edizione ‘zero’ della scorsa primavera, dove l’organizzazione ha testato il tracciato e gli aspetti logistici della competizione, la società Communico Italia sta ormai lavorando a pieno regime per i dettagli della prima edizione della LAKE GARDA 42.



«Siamo estremamente convinti che la maratona abbia uno straordinario potenziale di sviluppo, perché disegnata in uno degli angoli più attraenti e iconici del nord Italia – commenta Christian Deissenberger a capo dell’organizzazione – e l’alto numero di adesioni ricevuto finora fa ben sperare in vista della prima domenica di aprile».



Infatti, ad oggi sono oltre 500 gli iscritti alla manifestazione, equamente divisi in tre gruppi di provenienza: italiani, tedeschi e … resto del mondo.



LAKE GARDA 42 non sarà solo una gara sulla tradizionale distanza dei quarantadue chilometri, ma offrirà l’opportunità di partecipare alla Half Marathon con partenza da Arco e arrivo unico a Malcesine, distanza ideale per chi vorrà affrontare una maratona primaverile.



«In questo modo vogliamo far crescere la manifestazione come un vero e proprio festival del running in primavera – sottolinea Christian Deissenberger – e in tal senso abbiamo previsto alcuni eventi collaterali tra cui una gara per bambini»: come ricordato dall’organizzatore, nel pomeriggio della vigilia, sabato 2 aprile, alla Rocca di Riva del Garda si terrà la prova Kids riservata agli atleti compresi tra 5 e 12 anni di età. La stessa location sarà anche quartier generale della manifestazione per il ritiro del pettorale e l’area expo e vedrà l’apertura già dal pomeriggio di venerdì 1 aprile 2022.



Intanto, una intensa attività promozionale è già in corso, e in particolare sui canali social è partita la campagna che vede per quattro weekend la possibilità di vincere prodotti di aziende partner come BlackRoll, Keller Sports e Garda Trentino.



About LAKE GARDA 42:



