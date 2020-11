Ryanair estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo anche a tutte le prenotazioni di dicembre e gennaio

I clienti che hanno prenotano un volo a dicembre e gennaio, ma si trovano impossibilitati a partire nella date scelte, potranno modificare facilmente le date fino al 30 settembre. Le modifiche devono essere effettuate almeno 7 giorni prima della data di partenza della prenotazione originale.

Ryanair, la compagnia numero 1 in Europa, ha annunciato oggi (20 novembre) che estenderà la rimozione del supplemento per il cambio volo a tutti i clienti che prenoteranno a dicembre 2020 e gennaio 2021. Questo garantirà ai clienti Ryanair tranquillità e maggiore flessibilità nel caso in cui i loro piani di viaggio dovessero cambiare, dando loro la possibilità di riprogrammare il proprio volo (senza fee per il cambio) fino al 30 settembre 2021.



Dara Brady, Direttore Marketing & Digital di Ryanair, ha dichiarato: "I piani possono cambiare, così per offrire la massima flessibilità e fiducia ai nostri clienti, abbiamo esteso la rimozione del supplemento per il cambio volo alle prenotazioni di dicembre e gennaio. I clienti possono ora pianificare i loro viaggi per Natale, Pasqua e l’estate sapendo che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare i loro voli senza costi aggiuntivi. I clienti possono ora pianificare di riunirsi con le proprie famiglie a Natale, o prenotare le vacanze di Pasqua ed estive, sicuri che se i piani dovessero cambiare, potranno spostare i loro voli senza costi aggiuntivi”.



Ryanair è la prima compagnia aerea a ricevere il sigillo "OK Codacons"



Ryanair è stata premiata con due su tre trifogli - viola e blu - e ha anche avviato la procedura per ottenere il trifoglio giallo sulla base del suo impegno ambientale come compagnia aerea più verde e pulita d'Europa. Trifoglio viola: Azienda affidabile con contratti customer-friendly, termini e condizioni trasparenti e un servizio clienti efficiente. Trifoglio blu: Azienda 4.0 con un sito Web intuitivo, una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media.



