RYANAIR celebra l'apertura della sua nuova base di Torino e lancia l'operativo per l'estate 2022

2 Aeromobili basati, investimento da $200M, 19 nuove rotte

Ryanair, la compagnia n. 1 in Europa e in Italia, ha celebrato (11 novembre) l’apertura della sua nuova base torinese e lanciato il suo operativo per l’estate 2022. Con due aeromobili basati, che rappresentano un investimento di $ 200 milioni, insieme all’introduzione di 19 nuove rotte, Ryanair migliora significativamente la connettività di Torino e della regione Piemonte.

La nuova base di Torino di Ryanair prevede:

2 aeromobili basati (investimento di $ 200 milioni)

60 posti di lavoro diretti

oltre 100 voli in partenza a settimana

19 nuove rotte



La nuova base di Ryanair a Torino rappresenta l’impegno della compagnia per la regione Piemonte e dimostra ulteriormente la capacità di Ryanair di ricostruire il settore turistico italiano.

Con 40 rotte tra cui scegliere a Torino, i passeggeri possono ora prenotare una meritata vacanza, volando alle tariffe più basse verso destinazioni entusiasmanti come Budapest, Edimburgo, Malaga e Siviglia.

Per celebrare l’apertura della sua nuova base torinese, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli 19,99€, prenotabili entro sabato 13 novembre, solo sul sito Ryanair.com.



Il Direttore Marketing, Digital e Comms di Ryanair, Dara Brady, ha dichiarato:

“Siamo lieti di celebrare l’apertura della nostra nuova base italiana a Torino e di annunciare il nostro nuovo operativo per l’estate 2022, che aumenterà la connettività in tutta Europa mentre continuiamo a rafforzare e far crescere la nostra rete per trasportare 225 milioni di passeggeri all’anno entro il 2026. Con 40 rotte programmate tra questo inverno e la prossima estate, Ryanair sarà una risorsa cruciale per posizionare Torino e la sua regione come destinazione del turismo internazionale per tutto l’anno. Questo sviluppo creerà anche 60 posti di lavoro diretti e offrirà ai nostri clienti italiani una serie di interessanti destinazioni europee tra cui scegliere per le loro vacanze invernali ed estive, con 19 nuove rotte che collegano Torino a città come Billund, Tel Aviv, Dublino, Madrid e Cracovia.



Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti di annunciare oggi tre nuove rotte Ryanair – Agadir, Billund e Zara – che prenderanno il via da Torino dal prossimo marzo 2022. Siamo inoltre felici di confermare per la prossima estate i collegamenti che hanno debuttato con la stagione invernale in corso: Budapest, Copenhagen, Cracovia, Edimburgo (al via dal 4 dicembre), Kyiv, Lanzarote, Madrid, Malaga, Marrakech, Parigi Beauvais, Siviglia, Tel Aviv e Trapani. Le tre new entry andranno così ad incrementare ulteriormente nella stagione estiva 2022 i tanti nuovi voli che Ryanair ha lanciato in questi giorni dalla base di Torino.



Per celebrare l’apertura della nuova base, stiamo lanciando un’imperdibile offerta con prezzi a partire da soli 19,99 euro per i viaggi fino alla fine di ottobre 2022, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di sabato 13 novembre 2021. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.

Per festeggiare, per tutti i passeggeri offriamo uno sconto di oltre il 50% sul nostro parcheggio low cost, con tariffe eccezionali: ad esempio, 4 giorni di sosta a 9,99 euro e una settimana a 13,99 euro”.



Didascalia foto: da sinistra a destra Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport e Dara Brady, Direttore Marketing, Digital e Comms di Ryanair.



About Ryanair

Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair. Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) con oltre 2.500 voli giornalieri da più 80 basi, collegando oltre 225 destinazioni in 37 paesi con una flotta di 450 aeromobili, con ulteriori 210

Boeing 737 in ordine, che consentiranno al Gruppo Ryanair di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 16.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 35 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO2 fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree dell'UE.

Torino –recap operativo INVERNO 21



Rotta - Frequenze settimanali

Bari 14

Barcellona 3

Brindisi 7

Birmingham NUOVA 1

Bristol 1

Bruxelles Charleroi 4

Budapest NUOVA 2

Cagliari 3

Catania 14

Copenaghen NUOVA 2

Dublino 3

Edimburgo NUOVA 1

Cracovia NUOVA 2

Kiev NUOVA 2

Lanzarote NUOVA 2

Lamezia 4

Londra Luton NUOVA 1

Londra Stansted 10

Leopoli 2

Madrid NUOVA 2

Málaga NUOVA 2

Malta 2

Marrakech NUOVA 2

Napoli 9

Palermo 14

Parigi Beauvais NUOVA 3

Palma 2

Pescara 3

Siviglia NUOVA 2

Shannon NUOVA 1

Tel Aviv NUOVA 2

Trapani NUOVA 3

Valencia 2



Torino – recap operativo ESTATE 22

Rotta - Frequenze settimanali



Lanzarote 2

Agadir NUOVA

Barcellona 4

Bari 11

Billund NUOVA Brindisi 2

Bruxelles Charleroi 3

Budapest 2

Cagliari 7

Catania 14

Chania Copenaghen 2

Corfù 2

Dublino 2

Edimburgo2

Fez 2

Ibiza 3

Kiev 2

Cracovia 2

Lamezia 5

Londra Stansted 7

Leopoli 2

Malaga 2

Madrid 3

Malta 3

Marrakech 2

Napoli 9

Palermo 14

Palma 2

Parigi Beauvais 3

Pescara 2

Siviglia 2

tel Aviv 2

Trapani 3

Valencia 2

Zara NUOVA 2