RYANAIR supporta la connettività regionale essenziale in tutta Italia

3 nuove rotte nazionali dalla Regione Puglia: Bari-Catania, Brindisi-Cagliari, Brindisi - Palermo

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Italia, ha annunciato oggi (19 ottobre) che aggiungerà 6 voli settimanali su 3 nuove rotte nazionali, a seguito della domanda record da parte dei consumatori italiani. Attraverso queste frequenze aggiuntive, Ryanair sosterrà ulteriormente l’economia regionale, il turismo locale e renderà più facile per gli italiani fare visita ai loro amici e parenti in un momento in cui molte compagnie aeree stanno riducendo i collegamenti. I dettagli completi dei nuovi voli sono riportati nella tabella seguente:





Rotte

Bari - Catania

Brindisi - Cagliari

Brindisi - Palermo



Voli settimanali 2



I voli aggiuntivi saranno operativi a partire dal 1° dicembre 2020.



I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021, volando con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i propri clienti e l'equipaggio.



Per festeggiare, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 21 ottobre, solo sul sito web Ryanair.com.



Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare 3 nuove rotte nazionali in Italia, operativi a partire dal 1° dicembre 2020. L'Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 3 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l'equipaggio. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €9.99, per viaggi dal 1 dicembre fino alla fine di febbraio 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì 21 ottobre. Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle".



Tiziano Onesti, Presidente di Aeroporti di Puglia - ha dichiarato: “L’attivazione da parte di Ryanair di nuove rotte dagli aeroporti di Bari e Brindisi per la Sicilia e per la Sardegna rappresenta, in un momento molto delicato per il Paese, una iniezione di fiducia per la nostra rete aeroportuale. La decisione del vettore - da sempre molto attento al mercato pugliese – è indice di una visione strategica che va al di là del momento storico contingente. Le compagnie e gli aeroporti, infatti, stanno dedicando energie e risorse al rafforzamento del segmento nazionale, la cui domanda è destinata a crescere sensibilmente nei prossimi mesi e può diventare, a tutti gli effetti, il principale volano per una prima ripresa del settore. Inoltre, le nuove rotte annunciate da Ryanair rafforzano una direttrice di traffico che risponde ad una crescente domanda di mobilità tra l’area Sud Est del Paese e le due grandi isole italiane”.



Ryanair è la prima compagnia aerea a ricevere il sigillo "OK Codacons"



Ryanair è stata premiata con due su tre trifogli - viola e blu - e ha anche avviato la procedura per ottenere il trifoglio giallo sulla base del suo impegno ambientale come compagnia aerea più verde e pulita d'Europa. Trifoglio viola: Azienda affidabile con contratti customer-friendly, termini e condizioni trasparenti e un servizio clienti efficiente. Trifoglio blu: Azienda 4.0 con un sito Web intuitivo, una politica sui cookie trasparente e un uso corretto dei social media.



Ryanair Holdings Plc, il più grande gruppo aereo europeo, è la società madre di Buzz, Lauda, Malta Air & Ryanair DAC. Il gruppo trasporta 149 milioni di passeggeri p.a. (pre Covid-19) su oltre 2.500 voli giornalieri da 79 basi, collegando oltre 240 destinazioni in 40 paesi con una flotta di oltre 470 aeromobili, con ulteriori 210 Boeing 737 in ordine, che consentiranno a Ryanair Holdings di abbassare le tariffe e di aumentare il traffico a 200 milioni di passeggeri p.a. nei prossimi 5-6 anni. Ryanair Holdings ha un team di oltre 17.000 professionisti altamente qualificati nel settore dell'aviazione che assicurano il primato in Europa per puntualità e un record di sicurezza da 35 anni. Ryanair è il gruppo di compagnie aeree più verde d'Europa e i clienti che scelgono un volo Ryanair possono ridurre le loro emissioni di CO₂ fino al 50% rispetto alle altre 4 maggiori compagnie aeree dell'UE.