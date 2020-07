S.Pellegrino e Acqua Panna partner dell’iniziativa “50 Best Bid for Recovery”, la più grande asta gastronomica al mondo

S.Pellegrino e Acqua Panna, founding donor del programma 50 Best for Recovery, propongono una selezione di esclusive esperienze gastronomiche a favore dell’evento di raccolta fondi globale promosso da 50 Best, invitando il pubblico a unirsi al movimento #SupportRestaurants

Nelle scorse settimane, il Gruppo Sanpellegrino aveva annunciato la partecipazione di S.Pellegrino e Acqua Panna alla campagna 50 Best for Recovery, con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno economico e contribuire alla raccolta di risorse utili al settore della ristorazione che riemerge dalla pandemia.



Ora e fino al 12 luglio, la partnership entra in una nuova fase con l’iniziativa speciale 50 Best Bid for Recovery, la prima e più importante asta gastronomica mondiale, che avrà l’obiettivo di raccogliere fondi che offriranno un tangibile supporto alla ripresa del mondo della gastronomia.



Attraverso questa straordinaria iniziativa, il Gruppo Sanpellegrino offrirà la possibilità di vivere esperienze gastronomiche esclusive, proponendo preziosi lotti selezionati e invitando i partecipanti all’asta a sostenere il movimento #SupportRestaurants, progetto sviluppato per dare impulso alla ricostruzione del settore gastronomico.



Saranno tre le esperienze tailor made proposte da S.Pellegrino e Acqua Panna ai foodies e agli amanti del travel più esclusivo:



S.Pellegrino presenta un indimenticabile viaggio nel mondo di Massimo Bottura

Curiosi di scoprire tutto su Massimo Bottura? Chi si aggiudicherà il lotto potrà vivere un’indimenticabile immersione nei tesori gastronomici e nelle incantevoli atmosfere di Modena. Sarà possibile trascorrere due notti nella splendida Casa Maria Luigia con un tour delle opere d’arte che impreziosiscono gli spazi della dimora insieme a Lara Gilmore, moglie di Massimo ed esperta d’arte, e degustare una cena presso la Francescana a Maria Luigia; si avrà inoltre l’opportunità di cenare all’Osteria Francescana, due volte sul gradino più alto della World’s 50 Best Restaurants, e gustare un pranzo presso la Franceschetta 58.



Pacchetto Vip alla finale del progetto internazionale S.Pellegrino Young Chef 2021

Un esclusivo invito vip per due persone alla finale internazionale di S.Pellegrino Young Chef 2021 a Milano. Al termine di due giorni di intensa competizione, coloro che si saranno aggiudicati il lotto avranno la possibilità di incontrare i migliori giovani chef del mondo e i loro mentori e di prendere parte a una serie di esperienze gastronomiche straordinarie, inclusi il Gala Dinner e la Cerimonia di Premiazione, nonché una visita a S.Pellegrino Terme e al suo splendido casinò in stile Art Nouveau.



Esperienza di viaggio in Toscana con Acqua Panna

Un’esperienza di tre giorni – per due persone – con un esclusivo soggiorno a Villa Panna, un tempo splendida proprietà dei Medici, aperta eccezionalmente per l’occasione.

Gli ospiti potranno immergersi nel Taste of Tuscany, scoprendo i segreti e i tradizionali sapori del territorio, partecipando a un barbecue a Villa Panna firmato da uno chef stellato, a una speciale degustazione di pregiati vini con un tour dei vigneti, a una visita alla fonte di Acqua Panna e alla sua riserva naturale. È prevista, infine, una tappa a Firenze dove gustare un aperitivo glamour in barca, nei pressi di Ponte Vecchio, seguito da una cena al ristorante Gucci Osteria da Massimo Bottura firmata dalla chef Karime Lopez che proporrà un menu degustazione ispirato alle sue esperienze internazionali.



I lotti saranno battuti online su www.50BestForRecovery.com e sarà possibile partecipare all’asta facendo un’offerta fino a domenica 12 luglio. L’iniziativa è aperta a tutti, anche a coloro che potranno contribuire solo con un’offerta simbolica, a partire da una somma pari a 8 sterline, attraverso la quale si avrà la possibilità di scaricare l’e-cookbook "Home Comforts: simple lockdown recipes from the world’s best chefs and bartenders", una raccolta di undici ricette, facilmente riproducibili a casa, firmate da alcuni degli chef e barman della World’s 50 Best Restaurants.



I lotti messi a disposizione da S.Pellegrino e Acqua Panna fanno parte di un ampio catalogo con oltre 150 iniziative in tutto il mondo, consultabile per intero sul sito dedicato all’iniziativa Bid for Recovery.



I fondi raccolti attraverso l’asta serviranno a raggiungere alcuni importanti obiettivi:

- Donazioni a organizzazioni no profit che saranno assegnate a dieci associazioni filantropiche in tutto il mondo; per l’Italia è stata selezionata l’associazione Ambasciatori del Gusto;

- 1 milione di pasti: 50 Best contribuirà al Social Gastronomy Movement, un network globale di organizzazioni no-profit in 38 diversi Paesi, nella sua campagna per offrire pasti ai più bisognosi;

- Donazioni dirette ai ristoranti indipendenti in base a criteri stabiliti dall’organizzazione.



Tutti i dettagli dell’iniziativa sono disponibili sul sito S.Pellegrino e sulle pagine Facebook e Instagram.



About S.Pellegrino & Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna e Bibite Sanpellegrino sono i marchi internazionali di Sanpellegrino S.p.A. Distribuiti in oltre 150 Paesi attraverso filiali e distributori presenti nei cinque continenti, questi prodotti - grazie alle loro origini -rappresentano l’eccellenza della qualità e sono diventati perfetti interpreti dello stile italiano nel mondo come sintesi di piacere, salute e benessere. Sanpellegrino S.p.A., fondata nel 1899, fa parte del gruppo Nestlé Waters ed è oggi la più grande realtà nel campo del beverage in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. In qualità di principale produttore italiano di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità.



About The World’s 50 Best Restaurants

Dal 2002, The World’s 50 Best Restaurants riflette la diversità del panorama gastronomico. La lista annuale dei migliori ristoranti del mondo offre un’immagine di alcune delle migliori destinazioni per esperienze culinarie uniche, ed è inoltre rappresentativa dei trend gastronomici globali. Nel 2020, la lista della World’s 50 Best Restaurants non è stata pubblicata; al suo posto, l’organizzazione ha concentrato le energie e risorse per supportare il settore dell’ospitalità attraverso il programma 50 Best for Recovery.

Il gruppo 50 Best include anche i Latin America’s 50 Best Restaurants, i World’s 50 Best Bars, gli Asia’s 50 Best Bars, i #50BestTalks e le 50 Best Explores, tutti di proprietà della William Reed Business Media. I 50 Best hanno l’obiettivo di mettere insieme le comunità nel settore dell’ospitalità per promuovere la collaborazione, l’inclusività, la diversità e la scoperta e aiutare a sviluppare cambiamenti positivi.