Sabato 11 e Domenica 12 dicembre Roma Capitale Mondiale del Wedding: Il Gran Galà «THE ITALIAN WEDDING STARS» che premierà come ogni anno le eccellenze italiane, e un evento B2B coi Magnifici Sette a livello internazionale

In cabina di regia Daniela Corti e Monica Balli, due event designer note in tutto il mondo. Gli eventi si svolgono col patrocinio del Convention Bureau di Roma e del Lazio, e il gala Wedding Stars anche con quello dell’Enit–Agenzia Nazionale del Turismo nonché in partnership con Zankyou Weddings, il più grande portale specializzato al mondo.

Due eventi fondamentali per il rilancio della wedding industry si terranno a Roma sabato 11 e domenica 12 dicembre: Daniela Corti Events, l’agenzia fondata da Daniela Corti, ormai nota in tutto il mondo per i suoi eventi vip e per gli encomiabili sforzi di promozione di varie regioni d’Italia durante gli scorsi tre anni, terrà The Italian Wedding Stars Gran Gala, quest’anno alla sua quinta edizione e per il secondo anno presso Cinecittà World. A seguire, lei e Monica Balli, l’event designer e wedding planner italiana celebre per diffondere il nostro lifestyle nel mondo col suo Monica Balli Events, organizzeranno nella Città Eterna un importante evento B2B di promozione di Roma come sede di matrimoni.

I due eventi hanno il patrocinio del Convention Bureau di Roma e del Lazio, presieduto da Stefano Fiori, e il Wedding Stars Gran Gala si fregia dell’ulteriore endorsement dell’Enit e della partnership con Zankyou Weddings.



La serata di gala “The Italian Wedding Stars”

Sabato 11 a Cinecittà World, a partire dalle ore 19.00, si terrà la serata di gala The Italian Wedding Stars, che si svolge, come di consueto, col patrocinio dell’Enit– Agenzia Nazionale del Turismo e la partnership di Zankyou Weddings, il più grande portale al mondo fra quelli specializzati in wedding. L’obiettivo di celebrare le eccellenze del wedding italiano. Durante la serata saranno premiati gli international ambassador di Destination Wedding Peanuts per lo straordinario livello raggiunto nella professione.

L’evento è dedicato alle aziende che operano sul territorio nazionale e promuoverà, allo stesso tempo, il wedding in Italy come ambita meta per gli sposi stranieri che desiderano per il loro matrimonio le ambientazioni più ricercate e quell’impareggiabile nota di eleganza ed esclusività del Belpaese. Di più: è l’unico progetto esclusivo e indipendente che permette ai migliori professionisti del settore wedding di competere per vincere il titolo di Best Wedding Professional del 2021 all’interno della propria categoria d’appartenenza.

Una prestigiosa giuria wedding nazionale e internazionale decreterà i vincitori d’ogni categoria sulla base di quattro parametri: professionalità del sito web e/o presenza sui social, valore e originalità dei lavori presentati, referenze, eventuali progetti da svolgere su richiesta dei giudici.

Anche quest’anno le statue dei premi sono state realizzate da Marina Corazziari, designer di fama internazionale.

Le riprese della serata verranno effettuate da LaC Tv.



Cinecittà World

Cinecittà World (Castel Romano – Roma) è il parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma. È il primo in Italia a scommettere sul binomio parco e wedding, che altrove, come negli Stati Uniti, vede già la celebrazione di molti matrimoni, addii al celibato e nubilato ed eventi luxury. Conta 40 attrazioni ed è opzionabile in esclusiva. Sette le aree a tema (Cinecittà World, Antica Roma, Spaceland, Far West, AdventurLand, Regno del Ghiaccio e Sognolabio). Completano l’offerta quattro ristoranti, bar e numerosi spazi outdoor ed indoor estremamente flessibili.



Dichiarazione di Daniela Corti

«Veniamo da due anni difficili ma proprio per questo occorre fare ed essere propositivi per incrociare la ripresa. L’industria dei matrimoni è stata fra le più colpite ed è dunque quella che più di altre ha margini di rilancio. In Italia annovera professionalità altissime, davvero fra le migliori del mondo. Consegnare loro quest’anno il premio sarà ancor più significativo, perché andremo a valorizzare non solo il merito professionale, ma gli alfieri della ripresa economica».



Evento B2B

Il giorno dopo, Daniela Corti e Monica Balli presenteranno sette fra i più grandi wedding planner del mondo ain un evento B2B in corso di definizione allo scopo di promuovere Roma, i suoi luoghi di interesse turistico e le sue meravigliose proposte per l’hospitality.

Presto ulteriori dettagli.



Dichiarazione di Monica Balli

«S’immagina facilmente quanto l’attuale contesto moltiplichi per mille il valore di quest’evento, che dà un segnale di vitalità, di opportunità, di futuro che non si ferma. Mai come oggi è importante dare prospettive positive di vita e di lavoro».



Visitate il sito https://madreperlaevent.com



ll successo di Daniela Corti – Event planner e Wedding Planner professionista – si basa su una specifica formazione internazionale a partire dal conseguimento del CWEP (Certified Wedding & Event Professional), per poi perfezionarsi, anno dopo anno, fino a diventare il punto di riferimento anche di professionisti di settore. La sua esperienza nella creazione di eventi di lusso con partner internazionali fa di lei la più rinomata Event Planner in grado di guidare le aziende verso il successo e aumentarne visibilità e Brand Identity.

L’eccellenza è l’elemento che guida la ricerca di location esclusive, mentre la costante propensione alla bellezza si ritrova in ogni particolare, dalle decorazioni floreali alla scelta dei professionisti e dei fornitori che consentono di creare la perfetta armonia per la riproduzione del “sogno di una vita”.



Visitate il sito https://monicaballi.com

Monica Balli–Your personal dream maker è uno dei più grandi, originali e creativi event designer e wedding planner italiani. Con sede a Firenze, lavora in tutto il mondo ma ha un obiettivo principale: portare il mondo in Toscana, terra natia della fondatrice e indiscutibilmente una delle regioni più belle del pianeta, sotto il profilo sia artistico sia architettonico sia paesaggistico.

Con questo spirito e con la fantasia che le è propria, Monica si propone per matrimoni, eventi a tema, eventi motivazionali e intrattenimenti: il tutto con il tocco lifestyle che ne fa l’autentica cifra professionale e le è valsa l’ammirazione di Vip d’ogni ordine e grado, nei cinque continenti.