Sabato 29 settembre 2018 terza edizione della “Camminata del Marcuzzo”

In occasione della “Giornata mondiale del cuore”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In occasione della “Giornata mondiale del cuore” l’Associazione culturale Il Marcuzzo organizza una camminata non competitiva della durata di un’ora aperta a tutti i cittadini di ogni età.



L’iniziativa è patrocinata dal Consiglio regionale delle Marche e dalla Fondazione italiana per il cuore, si avvale della collaborazione di Us Acli comitato provinciale Ascoli Piceno/Fermo, Okay group, Centro commerciale Porto Grande e Moccico.



La manifestazione prenderà il via alle ore 9,30 presso la Riserva naturale della Sentina presso la Fattoria Ferri. Poi, dopo una breve sosta per ristoro presso il Centro commerciale Porto Grande, ci sarà la partenza per l’Ecomuseo del mare e dellla pesca di Martinsicuro dove si svolgerà una visita guidata.



A seguire partenza per il ritorno presso la Riserva naturale della Sentina dopo aver unito idealmente in una camminata le Marche e l’Abruzzo ribadendo la necessità di collegamenti sempre più agevoli e facili.



La Giornata Mondiale per il Cuore (World Heart Day) è celebrata il 29 Settembre di ogni anno. È una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardio-cerebro vascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso una comunità di oltre 200 organizzazioni nazionali che, insieme, sostengono l’impegno della società medica e delle fondazioni per il cuore in oltre 100 paesi.



La manifestazione, che è giunta alla terza edizione, si svolge, inoltre, in occasione della “Settimana dello sport sociale” dell’U.S. Acli provinciale e della “Settimana europea dello sport”, voluta dalla Commissione Europea, per promuovere la partecipazione sportiva e l’attività fisica nei Paesi membri dell’Unione.



Per informazioni sulla manifestazione si possono consultare la pagina facebook dell’U.S. Acli Provinciale Ascoli Piceno/Fermo, il sito www.usaclimarche.com oppure contattare, anche via whatsapp, il numero 3495711408.