Sabato 3 ottobre “Equilibrio & Movimento” Alla Riserva Naturale della Sentina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Da alcuni mesi l’Associazione di volontariato Delta, iscritta all’Albo regionale delle associazioni che si occupano di tutela della salute, sta realizzando il progetto “Percorsi di contrasto alle cadute nella terza età”.



Si tratta di una iniziativa realizzata grazie al sostegno dell’Unione Buddhista Italiana con i fondi dell’8 per mille destinati alla cosiddetta “Emergenza Coronavirus”, e al contributo di Coop Alleanza 3.0 che mira a contrastare le cadute degli anziani e a migliorare l’equilibrio. Ma il progetto, più in generale, punta a promuovere l’attività fisica tra i cittadini.



La prima fase del progetto è consistita nella realizzazione di filmati che sono stati messi a disposizione gratuitamente sui canali di comunicazione dell’associazione ossia il blog https://advdelta.wordpress.com/, attraverso la pagina facebook A. di volontariato Delta o attraverso il canale Youtube Associazione di volontariato Delta.



Nei filmati è stato possibile seguire le lezioni sull’equilibrio tenute dagli insegnanti che collaborano all’iniziativa.



Sabato 3 ottobre, invece, è in programma una camminata verso la Riserva naturale della Sentina con partenza alle 9,30 dal parcheggio del Centro commerciale Porto Grande in via Pasubio 144 a San Benedetto del Tronto.



La camminata è un piacevole strumento per tenersi in forma, combattere la sedentarietà e fare movimento, piacevole perché verrà realizzata all’interno della splendida Riserva della Sentina.



La partecipazione alla manifestazione è aperta a cittadini di ogni età ed è gratuita, ma occorre prenotare inviando nome e cognome di chi partecipa all’evento via messaggio al numero 3939365509.



L’iniziativa viene realizzata con il patrocinio ed il contributo del Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche.