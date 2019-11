Sabato 9 Novembre Playontape e Le Scimmie sulla Luna in concerto - Presentazione in anteprima a Lecce del Tour in UK 2019

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Novembre parte l’inedito tour congiunto UK tour 2019 dei Playontape & Le Scimmie Sulla Luna che toccherà alcune città del Regno Unito, in particolare Newcastle, Edimburgo e Glasgow. Il tour, promosso da Coolclub e sostenuto da Puglia Sounds Export, verrà presentato in anteprima Sabato 9 Novembre (Ingresso 5 euro – start h 22.00) alle Officine Cantelmo di Lecce.

Da venerdì 15 a domenica 17 novembre parte l’inedito tour congiunto UK tour 2019 dei Playontape & Le Scimmie Sulla Luna che toccherà alcune città del Regno Unito, in particolare Newcastle, Edimburgo e Glasgow. Il tour, promosso da Coolclub e sostenuto da Puglia Sounds Export, verrà presentato in anteprima Sabato 9 Novembre (Ingresso 5 euro – start h 22.00) alle Officine Cantelmo di Lecce. Durante PlayTheMonkeys UK TOUR 2019 verranno eseguiti i loro ultimi lavori discografici: Terra! e The Social Diety, prodotti da Paolo Del Vitto per La Rivolta Records. Le due band porteranno il loro sound a Newcastle (Venerdì 15 Novembre - The Globe), Edimburgh (Sabato 16 Novembre – Brigbelow), Glasgow (Domenica 17 Novembre - Blue Arrow).



I Playontape sono: Luca Attanasio (voce), Dario Ancona (basso), Paolo Del Vitto (batteria), Daniele Spano (chitarra e tastiera). I Playontape si formano nel 2009, diventano una realtà molto apprezzata nel sud italia e pubblicano il loro primo album “A Place To Hide” per La Rivolta Records nel 2011.



“A Place to Hide è un album denso e intenso, che ondeggia tra new wave e post-punk, impreziosito da suggestioni sonore e vocali e da una forte carica emozionale.” - Da IL MUCCHIO SELVAGGIO



Dividono il palco con artisti come Diaframma, The Niro e suonano nell’edizione del 2011 dell’ITALIA WAVE FESTIVAL presso lo stadio Via Del Mare di Lecce. Dopo qualche mese la band pubblica il suo primo video ufficiale Kabuki syndrome, diretto dal maestro dell’animazione digitale Hermes Mangialardo, vincendo tra l’altro il Premio Imperia film festival. Il brano Running in the snow viene selezionato come principale canzone nella colonna sonora del film “ogni volta che parlo con me” con Ippolito Chiarello per la regia di Matteo Greco. Nel 2014 la band pubblica il secondo album “The glow” per La Rivolta Records.



“Dal punto di vista musicale il disco sancisce il passaggio dalle tipiche sonorità elettriche degli esordi a un sound più maturo e contemporaneo. L’elettronica fa il suo ingresso nelle tenebrose atmosfere dei Playontape, offrendo nuove soluzioni sonore pur senza scalfirne l’attitudine rock.” - Da RUMORE



Dopo 5 anni di silenzio, nel 2019 la band pubblica un nuovo singolo “Forget the light”, aspettando la pubblicazione del loro terzo lavoro intitolato “The Social Diety”.



Le Scimmie sulla Luna, sono: Cristiano Metrangolo (chitarra), Stefano Greco (basso), Jory Stifani (chitarre/synth) e Luca Greco (batteria). La band nasce nel 2017. Il loro prima album "Terra!" è uscito nell’autunno 2018 per la Rivolta Records, con il sostegno di Puglia Sounds. Un album interamente strumentale, ma con un sound ricco di sperimentazioni ed effettistica, spaziando dal post rock al math rock, attraverso ritmiche serrate che arrivano a creare groove “ballabili”. Pugliesi, di Lecce, ma dal sound decisamente internazionale. La rivista Blow Up dice di loro: “Arpeggi delicati alla Steve Hackett a citazioni dell’indie rock tipo Arcade Fire, a sviluppi praticamente jazz-rock”. Dopo la pubblicazione del primo album "TERRA!" la band ha suonato sul palco del MEDIMEX festival in apertura di Editors e Cigarettes after sex, ed ha successivamente intrapreso un tour di 6 concerti in Giappone a Tokyo, Osaka, Nara, Kyoto e Nagoya. A metà novembre 2019 partiranno per un altro tour internazionale sbarcando in UK!



La Rivolta Records è un insieme di nuovi suoni, nuovi rumori. Le Rivolte portano novità e cambiamento, a volte non portano nulla ma fanno gran rumore. Lontano da profonde analisi di mercato, in un periodo di crisi in cui anchele grandi major internazionali riscontrano difficoltà nel mondo della discografia, intraprendere e avviare un’avventura discografica per La Rivolta Records non è una scelta avventata, è una scelta sovversiva, un atto di rivoluzione. La Rivolta Records segue le sue produzioni dal nascere, dalla pre-produzione, alla direzione artistica, al management. È il centro di svariate professionalità, infatti coinvolge nei propri progetti fotografi, grafici, registi locali e nazionali con cui coltivano, creano e danno vita all’arte e all’immagine di ogni artista. “Un disco per noi non è un prodotto da lanciare sul mercato ma è un’espressione artistica da diffondere, un’idea da comunicare, un’occasione per confrontarci”. Questo è il manifesto e l’animo con cui scelgono di accogliere e curare la loro musica.