Safer Internet Day: la giornata mondiale sulla sicurezza nel Web

Il prossimo martedì 11 febbraio è atteso il Safer Internet Day, appuntamento annuale che avrà luogo a Napoli, presso il Museo Nazionale delle Ferrovie dello Stato di Pietrarsa.

Si tratta della Giornata mondiale sulla sicurezza sul Web, che è stata creata dalla Commissione europea nel 2004. Durante la giornata ci saranno molti eventi e attività per sensibilizzare gli studenti ad un uso consapevole di internet. Ogni anno nel mese di febbraio si ha una giornata interamente dedicata alla sicurezza su internet, un tema molto delicato con l’aumentare dell’utilizzo della rete da parte della popolazione.



Quest’edizione è stata intitolata “Together for a better internet” e avrà al centro le tematiche sui rischi di internet ed al tempo stesso le sue potenzialità. L’evento vedrà la partecipazione di oltre 100 paesi del mondo, con protagonisti i giovani, che saranno invitati a partecipare alle attività ed ai dibattiti sul mondo della rete.



Ci saranno attività in condivisione con le scuole, ma chiunque può partecipare, anche attraverso la diretta streaming che sarà messa a disposizione sul sito ufficiale dell’evento. I contenuti e le tematiche principali saranno la cybersecurity, il cyberbullismo, la protezione dei dispositivi mobili, la privacy e la tutela della salute. La partecipazione delle scuole della zona e della città sarà alta, con una partecipazione che si attende notevole dagli organizzatori.