Safety Coaching Service : In Sardegna l’innovazione in materia di sicurezza sul lavoro

Sarà presentato il 19 Luglio all’Holiday Inn di Cagliari, nell’ambito di “ Innovation Farm…dove coltiviamo i tuoi progetti ! “ il Workshop dedicato all’innovazione in azienda, il Progetto Pilota Gratuito per le prime cinque Aziende della Sardegna che sperimenteranno in anteprima nell’Isola un servizio innovativo in materia di sicurezza sul lavoro.

Il Safety Coaching è considerato uno degli strumenti più efficaci e innovativi per la promozione della cultura sulla sicurezza sul lavoro.



Con l’obiettivo di creare cambiamenti aziendali significativi ed efficaci che durino nel tempo, agevolando l’assunzione di comportamenti “sicuri” e volti a prevenire i rischi sul luogo di lavoro, nasce in Sardegna il primo pool di esperti della sicurezza sul lavoro e giovani coach entusiasti della loro missione : aiutare Imprenditori e Manager a promuovere innovazione in materia di sicurezza sul Lavoro.



Sotto la direzione Tecnico-Scientifica di Giancarlo D’Andrea , esperto di sicurezza sul lavoro e co-founder di 626School srl , e della Dott.sa Alessandra Melis , nota psicologa del lavoro e Coach, il pool di operatori si dedicherà ad applicare gratuitamente un intervento strutturato dedicato a cinque aziende innovative della Sardegna che vorranno sperimentare i benefici del Safety Coaching Service .



“ Grazie alla sua flessibilità, il Safety Coaching permette di elaborare un piano formativo personalizzato, studiato sulle specifiche esigenze dell’azienda e delle persone - dice la Dott.sa Melis - col Safety Coaching è possibile incoraggiare e supportare il Cochee (il discente) a: sviluppare nuovi modi di percepire e rispettare la normativa sulla sicurezza sul lavoro, elaborare in autonomia strategie “sicure” e a verificarne l’efficacia, ottimizzare i processi produttivi aumentando la motivazione e il senso di responsabilità rispetto ai propri compiti e agli obiettivi aziendali. “



Il Progetto Pilota che di cui beneficeranno gratuitamente cinque aziende della Sardegna , rappresenta una prima significativa sperimentazione di un progetto più ampio che verrà sviluppato subito dopo , Il percorso di Safety Coaching Service prevede:



· l’analisi delle procedure aziendali e la definizione del compito specifico;

· l’individuazione delle resistenze personali e dei bias cognitivi alla base di comportamenti a rischio;

· l’identificazione degli obiettivi di miglioramento e di soluzioni mirate alla prevenzione e alla protezione;

· la loro messa in atto;

· la verifica dell’efficacia delle misure applicate.



“ Con questa nuova modalità di fare sicurezza sul lavoro e formazione – dice Giancarlo D’Andrea – permetteremo alle aziende di trasformare un mero adempimento di legge in fattore di successo aziendale. “



Il workshop “ Innovation Farm…dove coltiviamo i tuoi progetti ! “ è un evento gratuito che si svolgerà all’Holiday Inn di Cagliari il 19 Luglio con inizio alle ore 17,00 e proseguirà con un Aperitivo Social bordo piscina occasione per fare networking per aziende e professionisti .