Sempre più sono le persone che ricevono sms indesiderati da numeri sconosciuti. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una truffa telefonica. Nel mondo di oggi esistono varie tipologie di sms riconducibili a frodi. Sebbene a volte sia possibile evitare di abboccare alla trappola, non sempre è altrettanto facile riconoscere al momento opportuno questo tipo di sms. A tale scopo, tellows, noto sito web che da anni combatte contro le chiamate indesiderate e le truffe telefoniche, ha elencato i più comuni tipi di sms truffaldini.



Tra questi, in primo luogo, vi sono gli sms che invitano i destinatari a richiamare il numero indicato per ascoltare il messaggio registrato nella segreteria telefonica. Inoltre, è possibile ricevere questo tipo di messaggi anche se si è disattivata la segreteria telefonica collegata al gestore telefonico di riferimento.



In secondo luogo, vi sono gli sms con link allegato che hanno lo scopo di reindirizzare l’utente su un servizio a pagamento come i VAS, i servizi a valore aggiunto.



In ultimo luogo, vi sono gli sms giudicati più pericolosi perché l’obiettivo dei truffatori è quello di estorcere i dati sensibili dei destinatari. Come noto, questa tecnica è stata denominata “Smishing”. In questi casi, l’utente riceve solitamente un sms in cui vengono proposte offerte legate ad alcuni servizi molto utilizzati.



Tuttavia, è possibile in qualche misura contenere le possibilità di essere truffati con la funzione “vista SMS in arrivo” disponibile nell’App tellows che permette di scansionare gli spam anche nei messaggi di testo SMS.



Maggiori informazioni a riguardo possono essere trovate all’indirizzo:

https://blog.tellows.it/2020/02/sai-riconoscere-un-sms-truffaldino/







La comunità dei numeri telefonici rende possibile ai consumatori di inserire informazioni e commenti sui numeri utilizzando www.tellows.de, www.tellows.com, www.tellows.co.uk, www.tellows.pl, www.tellows.fr, www.tellows.es e www.tellows.it. In questo modo, tellows può prevenire inganni su altri consumatori.