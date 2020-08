Salutare l'estate al mare

Glamping, vacanze eco-chic nella natura.

Barricata Holiday Village Offerte di fine stagione per una vacanza tutta natura. Escursioni in barca, in bici e a cavallo nel Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco.



Il tramonto, soprattutto a settembre, regala colori meravigliosi. Uno spettacolo impareggiabile, che diventa ancora più suggestivo nel cuore del Parco del Delta del Po, Riserva della Biosfera Unesco. E’ in quest’angolo estremo della terra veneta, lì dove il grande fiume incontra il mare, tra canneti, valli, dune e argini, che si nasconde Barricata Holiday Village, un villaggio sul mare, immerso nella natura, che quest’anno ha ottenuto anche la Bandiera Blu. Il luogo ideale per chiudere nel migliore dei modi l’estate, magari approfittando delle tante offerte pensate da Barricata per i suoi ospiti



Bandiera Blu

Un mare sempre più blu. Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco del Delta del Po, riserva quest’anno una sorpresa speciale per i propri ospiti. Il villaggio si estende su una superficie di 12 ettari ed è prospicente a due grandi spiagge: Spiaggia delle Conchiglie, una spiaggia privata lunga un chilometro e Spiaggia Barricata, un lungo arenile incontaminato. Entrambe le spiagge del villaggio hanno ricevuto l’ambita bandiera blu, per qualità delle acque, delle spiagge e la valorizzazione delle aree naturalistiche. Un riconoscimento che premia l’attenzione del villaggio nei confronti del luogo magico che lo ospita. Barricata è il rifugio ideale per chi ama le vacanze a contatto con la natura, in un contesto naturalistico affascinante e unico al mondo.



Barricata è glamping!

Barricata regala la vacanza perfetta per chi cerca un luogo integro, dove passare alcune giornate in tranquillità nel verde e rilassarsi con passeggiate al mare e nella natura. La meta ideale per chi ama una vacanza eco-friendly, a tutta natura, ma senza rinunciare alle comodità, con il glamping, il campeggio dal risvolto glam. Non tende che si montano a colpi di picchetto, ma Safari e Deluxe Lodge o Lodge tent e Lodge suite già pronte, con veri e propri letti con materasso e lenzuola, armadi, cucina e terrazza in legno rialzata. Anche le code ai bagni, spesso un classico per chi va in campeggio con la propria tenda, restano un ricordo. La toilette è in camera, privata e separata da una porta, con confortevole doccia e mobiletto lavabo. Per chi cerca il glamour più assoluto c’è la lodge suite, tent da sogno dove si dorme in un romantico letto matrimoniale a baldacchino e per i bambini c’è un’annessa junior lodge con tre letti singoli. Una vasca da bagno relax, all’interno della camera, invita al benessere più totale, mentre gli arredi in legno danno all’ambiente un tocco di eleganza particolare. Una vera vacanza di lusso, che abbraccia il lato migliore del campeggio: la sensazione unica e straordinaria di essere veramente immersi nell’ambiente e che invita alla scoperta del verde e delle spiagge incontaminate.



Chalet nella natura

Barricata Holiday Village si trova in un grande spazio verde di 12 ettari, fronte mare, nel cuore del Parco del Delta del Po. Per chi preferisce al campeggio o al più innovativo glamping la vacanza tradizionale Barricata propone chalet immersi nella natura, individuali e distanziati tra loro. Abitazioni a basso impatto ambientale, costruite con materiali ecocompatibili e isolanti come il legno. All'interno, sono dotate di cucina perfettamente attrezzata, 1 o 2 bagni, 2 o 3 camere da letto e un'ampia terrazza arredata dove godere di pranzi, cene e momenti di relax con la propria famiglia, in totale privacy. Le dimensioni variano, permettendo un'occupazione da 4 fino a 8 persone, per i nuclei familiari più numerosi. Gli alti standard di igiene del villaggio sono stati ulteriormente potenziati. Tutte le abitazioni e tutte le aree sono sanificate con trattamenti all’ozono e ogni pulizia viene eseguita con prodotti certificati, mentre il personale addetto ha seguito una formazione apposita per garantire la corretta esecuzione delle nuove normative.



Grandi spazi: il distanziamento non è un problema!

Barricata Holiday Village ha predisposto un progetto per la sicurezza che si è avvalso anche dello studio della prossemica, che definisce le distanze tra le persone.

Il piano sicurezza prevede anche nuove figure professionali: gli ospiti avranno sempre a disposizione gli Hospitality Hostess e Steward, che assisteranno, daranno informazioni e organizzeranno per tutti gli eventi vie di accesso ordinate e un utilizzo corretto degli spazi.

Giochi e balli di gruppo saranno organizzati in grandi aree aperte, come gli spazi a bordo piscina o in spiaggia. Gli animatori si esibiranno o condurranno i giochi dalla postazione DJ-speaker e gli ospiti potranno assistere e partecipare a misura di sicurezza. Non mancheranno i tradizionali e imperdibili spettacoli serali, con alcune semplici accortezze che permetteranno a tutti di divertirsi. Le sedute saranno posizionate preventivamente ad adeguata distanza, organizzate sia come utilizzo individuale che raggruppate per nucleo familiare. In base al numero di ospiti presenti in villaggio, verranno organizzati spettacoli in replica e con prenotazione dei posti a sedere. L’accesso al teatro verrà regolato in base ai posti assegnati, creando varchi d’accesso e di uscita controllati.

Il miniclub tradizionale sarà sostituito da speciali happening e format lungo l’arco della giornata, organizzati e gestiti esclusivamente all’aria aperta. Giochi, balli e laboratori creativi: tutte le attività verranno calendarizzate con un orario e un luogo definito a cui i bambini parteciperanno, fornendo preventiva adesione. Ogni bambino avrà uno spazio assegnato e - come fosse in un grande gioco – dovrà rispettare i “confini” con gli altri partecipanti.

Tanti gli sport individuali o che si potranno praticare con la famiglia: tennis, beach-tennis, tiro con arco, freccette, jogging e bici. Naturalmente tutto il materiale e gli attrezzi saranno sanificati con prodotti disinfettanti ad ogni utilizzo. Le lezioni di fitness (acquagym, fitness aerobico, fitness olistico a terra) saranno organizzate su grandi spazi all'aperto, con i partecipanti ben distanziati e su più turni nell'arco della giornata.

Tutte le attività organizzate ogni giorno dall’animazione verranno messe on-line in diretta sui canali social del villaggio: lezioni sportive, eventi, giochi, spettacoli, potranno essere visti e si potrà partecipare attivamente anche da remoto, anche dal proprio chalet, tramite smartphone o tablet. Il villaggio ha poi creato una vera e propria WEB TV, con contenuti e programmi, sia registrati che live, - di tutte le attività svolte.



A cavallo tra il mare e il Delta con il Ranch del Mare

Il Ranch del mare di Barricata Holiday Village porta i suoi ospiti alla scoperta del Parco del Delta del Po. Passeggiate a cavallo in riva al mare, lungo argini, dune, spiagge e valli che lasciano con il fiato sospeso. Uno degli itinerari più belli da fare a cavallo nel Parco del Delta è quello che porta alla Sacca di Scardovari. Nelle sue oasi, tra canneti, paludi, campi di riso e erba medica si incontrano rapaci, gabbiani, sterne, passeriformi, ibis, gru e anitre. Tutt’intorno alla laguna, l’infilata di palafitte con le barche colorate legate ai pali di sostegno dà un tocco fiabesco al paesaggio. L’escursione più amata è la passeggiata a cavallo in riva al mare, al tramonto, quando si sente solo il rumore del mare infrangersi sulla riva e il sole regala al paesaggio colori unici. Il Ranch del mare è un centro di equitazione specializzato, dove la responsabile, Chiara Angelini, guida Fise ed Engea, organizza lezioni di equitazione anche per i più piccoli, avvicinandoli a questo mondo in modo giocoso e divertente.



In barca e in bici tra il mare e il Delta

Il Parco Naturale Delta Po è natura selvaggia allo stato puro, motivo per cui è stato proclamato Riserva della Biosfera Unesco. Un mondo da scoprire con Barricata Diving Center che organizza affascinati escursioni in barca tra dune e canneti. Si naviga sul ramo principale del Po, avventurandosi nei canali più stretti, scoprendo le caratteristiche del territorio, dal Faro di Goro andando verso sud agli allagamenti della Sacca del Canarin andando verso nord, ammirando la flora e la fauna locali. I tour prevedono anche una sosta per una passeggiata in spiaggia, un bagno o un bell’aperitivo in compagnia (solo nel tour serale).

Il parco si estende a vista d’occhio, le cose da vedere sono infinite e la laguna è un labirinto fatto di acqua: non tutti i percorsi sono segnalati e non tutti sono percorribili in ogni stagione. L’alta e la bassa marea sono determinanti per la scelta e questo è uno dei motivi per cui il tragitto viene deciso al momento, in base alle condizioni del mare, del fiume e del clima.

Anche la bicicletta è un modo entusiasmante di visitare quest’area ancora poco conosciuta, ma ricca di scorci affascinanti. Barricata Holiday Village consiglia gli itinerari migliori, che solo le persone del posto possono indicare. Non può sicuramente mancare una visita all’oasi di Cà Mello, che si trova lungo la Sacca degli Scardovari, all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. L’oasi è la testimonianza di un Delta d’altri tempi, quando il vecchio e scomparso Po di Ca’ Mello scorreva sull’Isola della Donzella e andava a sfociare in laguna. Scoprirlo in bicicletta è un’esperienza unica, perché ci si immerge nel silenzio di questi luoghi per ammirare e ascoltare i suoni della natura, vivendo a 360° gli aspetti rurali del territorio. Si parte dal villaggio e si pedala lungo la Sacca degli Scardovari tra risaie e allevamenti di vongole per raggiungere l’Oasi di Ca’ Mello. Qui si incontra la guida del Parco e l’escursione deve proseguire a piedi, alla scoperta dell’antica foce, dove si potranno vedere e ascoltare diverse specie di piccoli passeriformi residenti nel canneto lungo il sentiero che conduce al Bosco della Donzella e conoscere le specie più comuni di erbe, fiori, alberi e arbusti.

L’escursione dura circa 2 ore. Barricata Diving Center dispone di diverse biciclette a noleggio, nuove e adatte alle escursioni nel Parco. Sono disponibili anche bici di diverse misure per i bambini e i seggiolini per i più piccoli che viaggiano con i genitori.



Settembre al mare

Barricata Holiday Village ha promosso una nuova policy per dare ai propri ospiti la massima flessibilità. Sarà possibile cancellare la propria vacanza fino a pochi giorni prima della partenza e anche scegliere il giorno di arrivo del soggiorno.

Barricata Holiday Village propone tante offerte diversificate a seconda del tipo di struttura scelta.

Soggiorni settimanali con persone già incluse nel prezzo a seconda della tipologia scelta.

•Casa Mobile Standard, prezzi a partire da 315 euro

•Casa Mobile Comfort, prezzi a partire da 420 euro

•Casa Mobile Luxury, prezzi a partire da 490 euro

•Camping, piazzola ombreggiata, 2 persone incluse, a partire da 142 euro

•Glamping, Lodge tent, 5 persone incluse, a partire da 280 euro

I bambini sotto i 3 anni soggiornano sempre gratis. Le offerte comprendono l’utilizzo di tutti i servizi del villaggio: accesso al Parco Acquatico con piscine adatte anche ai più piccoli, idromassaggio, animazione diurna e serale, mini e junior club, campi da calcetto, tennis, tiro con l’arco, beach volley, corsi sportivi collettivi, WI-FI gratuito in aree pubbliche, discoteca, servizio di sicurezza 24H.

Il Gruppo Isaholidays, comprende Isamar Holiday Village a Isola Verde di Chioggia (Ve) e Barricata Holiday Village, nel cuore del Delta del Po (Ro). Isamar Holiday Village, fondato nel 1971, è un punto di riferimento dei villaggi vacanze in Europa. Immerso in un’area verde di 30 ettari affacciata al mare, con ampia spiaggia privata, ha un grande parco acquatico, aree divertimento per i bambini e ragazzi, attrezzature per attività sportive, centro wellness e animazione internazionale. Alle porte del Villaggio si trova un centro ippico di importanza nazionale, Tenuta Santa Grazia, che offre agli ospiti la possibilità di indimenticabili passeggiate a cavallo sulla spiaggia. Fa parte di Isamar anche IsaResidence Holiday Resort, un complesso residenziale con 130 appartamenti di design, all’interno di un grande parco, direttamente di fronte con accesso a tutti i servizi di animazione e sport del Villaggio. Barricata Holiday Village, nel cuore del Parco Naturale del Delta del Po, è il luogo ideale per chi vuole riscoprire il piacere di una vacanza a contatto con la natura. Spiagge, lagune, boschi e dune tutte da esplorare a cavallo, in barca o in bicicletta per poi tornare in un villaggio perfettamente attrezzato per un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento.



Info: Gruppo Isaholidays, Tel. 041 5535811

Villaggio Barricata: www.villaggiobarricata.com, booking@villaggiobarricata.com; #villaggiobarricata; instagram @barricatavillage