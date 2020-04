Salute dei dipendenti, ecco gli obblighi del datore di lavoro

Come mettere in pratica la tutela della salute dei lavoratori secondo il protocollo siglato tra Governo, imprese e parti sociali lo scorso 14 marzo 2020

La tutela della salute dei lavoratori costituisce un vero e proprio obbligo del datore di lavoro. Il principio, di rango costituzionale (articolo 32 della Costituzione), è declinato all’articolo 2087 del Codice civile: il datore di lavoro

è tenuto tanto ad astenersi da comportamenti lesivi nei confronti del lavoratore, quanto ad adottare tutte le misure tecnologicamente possibili in materia di sicurezza e igiene sul posto di lavoro, aggiornandole al passo con lo sviluppo della scienza, al fine di preservare l’integrità psicofisica e la dignità morale dei dipendenti nell’ambiente di lavoro.



Cosa avviene in caso di mancata tutela

È bene ricordare che la mancata adozione di adeguate misure finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori può comportare principalmente due effetti:



. il rifiuto legittimo del lavoratore di conformarsi alle direttive aziendali (andare al lavoro, fare una trasferta o un viaggio, visitare un certo cliente o fornitore): è questa la cosiddetta eccezione di inadempimento (articolo 1460 del Codice civile) ai sensi della quale nei contratti a prestazioni corrispettive, come è certamente il contratto di lavoro, “ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria ….”;

. il diritto al risarcimento del danno alla salute, eventualmente cagionato dai comportamenti (anche solamente omissivi) del datore di lavoro qualora sussista rapporto di causalità tra danno e condotta. È onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno.



Sintesi di un articolo estrapolato dal sito insurancetrade.it