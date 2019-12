Salute e Benessere: a San Marino il nuovo stabilimento produttivo di PromoPharma

Inaugurazione nella Repubblica di San Marino il 20 dicembre alla presenza di rappresentanti del mondo politico e scientifico. Il nuovo stabilimento si aggiunge alla sede storica di PromoPharma che comprendeva uffici commerciali, logistica e produzione. La nuova area produttiva realizzata secondo innovativi standard tecnologici.

In un periodo storico in cui molte imprese e aziende riducono le loro attività o addirittura chiudono i battenti, PromoPharma Spa si espande e inaugurerà il 20 dicembre la nuova area produttiva nella Repubblica di San Marino.



Il nuovo stabilimento si aggiunge alla sede storica che comprendeva uffici commerciali, logistica e produzione. L’azienda adesso si estende su un’area di 3600 mq di cui 550 “clean room”, dedicati alla nuova divisione per la produzione, realizzata secondo innovativi standard tecnologici.



Innovazione tecnologica e investimenti in risorse qualificate, infatti, sono gli elementi che hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questa nuova struttura.



All’inaugurazione del 20 dicembre saranno presenti oltre ai rappresentanti istituzionali della Repubblica di San Marino anche diversi ospiti del mondo politico e scientifico nazionale.



L’azienda si pone da sempre l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci e realizzare prodotti per il benessere e la cura della persona che siano un connubio solido tra Natura e Scienza.

Per questo da oltre 20 anni i diversi reparti sono tutti orientati a studiare e realizzare integratori alimentari, alimenti a fini medici speciali, dispositivi medici e cosmetici dove al centro di tutto c’è la persona che li dovrà utilizzare.



“Siamo contenti di inaugurare questo nuovo stabilimento produttivo, un valore aggiunto in termini di competenze e conoscenze - ha dichiarato fiero Filippo Borsani, Presidente e Amministratore Delegato di PromoPharma - aggiungendo “Le nuove capacità sono complementari al nostro sempre prioritario impegno nella ricerca e nell’innovazione della tecnologia attraverso la sperimentazione, l’investimento e l’inserimento di risorse qualificate.”



Lo stabilimento sarà in grado di produrre diverse forme farmaceutiche e introdurrà la produzione in stick pack e pouch richiudibili, per progetti già attivi dal 2020.



Il complesso è dotato di camere bianche con controllo di umidità, pressione e temperatura e un grado di sterilità certificato ISO9.



Costruire uno stabilimento produttivo sul territorio sammarinese, testimonia la volontà del gruppo PromoPharma di continuare ad investire nella Repubblica di San Marino.

Il nuovo reparto porterà ad un aumento dell’organico di dodici persone tra addetti alla produzione e responsabili.



Questo per la PromoPharma è solo l’inizio di un percorso di crescita e sviluppo. Secondo il presidente Borsani il nuovo stabilimento rappresenta un altro traguardo in un piano di crescita a lungo termine: “Crediamo nella qualità a 360 gradi e per questo ogni elemento è sempre valutato accuratamente, questa attenzione richiede tempo ed energie, ma perseveranza, passione e determinazione ci guideranno verso nuovi obiettivi".



