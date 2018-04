“Salute in cammino” a Macerata: ogni settimana due appuntamenti Il 20 aprile a Collevario

Il progetto consiste in un percorso di 4/5 chilometri, adatto a tutti

MACERATA – E’ ripreso martedì 17 aprile, con partenza da Sasso d’Italia – Rione Montalbano e con la partecipazione di più di 70 persone, il progetto “Salute in cammino”.



L’iniziativa è stata organizzata dall’U.S. Acli Marche dall’U.S. Acli provinciale di Macerata e dall’Asd Green Nordic Walking e e prevede due appuntamenti settimanali che andranno avanti per tutto il 2018.



I prossimo appuntamenti sono fissato nei seguenti giorni: il 20 aprile (partenza dal piazzale del supermercato del Rione Collevario), il 24 aprile (davanti bar in via Natali, dietro la chiesa, nel Rione Sforzacosta) ed il 27 aprile (con ritrovo nella rotonda dei Giardini Diaz) sempre alle 21,30.



Il progetto consiste in un percorso di 4/5 chilometri, adatto a tutti, tra vie cittadine, boschi e parchi urbani. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.



Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Salute in cammino Macerata oppure chiamare il numero 3482407754