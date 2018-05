Il progetto prosegue anche nel mese di maggio

MACERATA – Visto il successo dell’iniziativa proseguirà anche a maggio il progetto “Salute in cammino” organizzato dall’U.S. Acli Marche dall’U.S. Acli provinciale di Macerata e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale.

Il programma delle prossime camminate (aperte a cittadini di ogni età e non particolarmente impegnative) prevede la partenza dal piazzale della chiesa del Rione Piediripa venerdì 4 maggio alle 21,30.

A seguire, allo stesso orario, le camminate si svolgeranno martedì 8 maggio (partenza da Piazza Mazzini), venerdì 11 maggio (piazzale chiesa rione Santa Croce), martedì 15 maggio (rotonda Giardini Diaz), venerdì 18 maggio (piazzale chiesa Rione Villa Potenza), martedì 22 maggio (piazzale chiesa Rione Pace), venerdì 25 maggio (dietro la chiesa del quartiere nuovo Rione Vergini), martedì 29 maggio (piazzale chiesa dei cappuccini, Rione Santa Lucia).

Il progetto consiste in un percorso di 4/5 chilometri, adatto a tutti, tra vie cittadine, boschi e parchi urbani. Si consigliano abbigliamento stagionale, scarpe sportive, è utile portare anche una pila ed un gilet catarifrangente. L’iniziativa è gratuita e per partecipare basta presentarsi sul luogo di partenza 15 minuti prima del via.

Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook Salute in cammino Macerata oppure chiamare il numero 3482407754.