San Benedetto in “MOSTRA” a CIBUS 2021

La Total Beverage Company italiana conferma la propria presenza alla più importante manifestazione dedicata al Food Made in Italy

Acqua Minerale San Benedetto, Gruppo leader nel mercato del beverage analcolico in Italia, è presente a Cibus 2021, la più importante manifestazione internazionale dedicata al mondo dell’alimentazione giunta alla sua 20esima edizione, in programma a Parma dal 31 agosto al 3 settembre 2021.



L’azienda veneta partecipa alla kermesse emiliana con un proprio stand – Padiglione 04, stand C036 – nel quale esporrà le principali referenze e presenterà le novità più recenti tra cui l’ultima grande novità del 2021; la nuova ECOGREEN 100 ECO 1L EASY, il massimo che oggi si può chiedere ad una bottiglia in termini di sostenibilità in quanto aggiunge a tutti i plus della linea Ecogreen – come la completa neutralizzazione delle emissioni di CO2 di tutto il ciclo di vita del prodotto – l’utilizzo per la produzione della bottiglia del 100% di plastica riciclata.

Altra novità recente è l’acquisizione di Acqua Paradiso Pocenia SRL (ora Guizza del Friuli SRL), storica realtà del Friuli Venezia Giulia. Tale acquisizione consente il rilancio di una fonte storica del territorio quale Fonte Paradiso e l’ulteriore sviluppo del progetto Acqua Minerale San Benedetto Network, caposaldo della strategia di sostenibilità ambientale del gruppo.

Grazie al nuovo progetto, la fonte di Pocenia si affianca alle altre cinque del network: Scorzè (Venezia), Donato (Biella), Popoli (Pescara) e Viggianello e Cutolo in provincia di Potenza. Il progetto Network ha consentito di ridurre l’incidenza dei trasporti ed evitato nel 2020 l’emissione di 23.221 tonnellate di CO2 eq.



Novità nel segmento delle acque addizionate, San Benedetto SKINCARE, l’innovativa bevanda in acqua minerale naturale arricchita dalle preziose proprietà del Collagene, dello Zinco e dell’Acido Ialuronico per un nuovo rituale di bellezza quotidiano. Inoltre altra novità dell’estate 2021: il nuovo Thè al Fico d’India, una creazione dissetante e dal gusto unico nata dall’incontro tra la purezza dell’acqua minerale naturale e la dolcezza del fico d’india: il risultato è un thè dalle piacevoli note fresche, senza conservanti e con solo 24 calorie.

All’interno dello stand San Benedetto sarà presente inoltre “The Black Corner”, il bar premium pensato per degustare le eccellenze San Benedetto come “Indian Black Tea”, l’intera gamma Schweppes e il nuovo Aperitivo Biondo San Benedetto. Uno spazio elegante ed esclusivo dove un bartender professionista farà vivere un’esperienza glamour di gusto e freschezza.



Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2021, dati 2020). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (San Benedetto e Ginger Spritz).



