La Total Beverage Company, da sempre all’avanguardia nelle politiche green, aderisce al progetto fotografico sull’impegno sociale e ambientale dell’Industria di Marca

Acqua Minerale San Benedetto è sponsor della mostra fotografica open air sull’impegno ambientale e sociale dell’Industria di Marca. L’esposizione fotografica, dal titolo “Il Futuro è guardare oltre – Industria di Marca e Sostenibilità”, si terrà a Milano in via Mercanti dal 3 al 31 ottobre. L’esposizione, promossa da Centromarca e patrocinata dal Comune di Milano, è inserita nel calendario di manifestazioni del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, organizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (Asvis). La mostra documenta l’ampio e articolato impegno della moderna Industria di Marca in campo ambientale e sociale.



Immagini, corredate da didascalie esplicative in italiano ed inglese, richiameranno l’attenzione ed evocheranno riflessioni su aspetti poco conosciuti o non immediatamente percepibili dell’attività d’impresa. L’esposizione tocca tematiche ambientali di particolare rilevanza, strettamente collegate all’obiettivo di limitare l’impatto dell’attività d’impresa sul pianeta: dall’uso consapevole delle risorse naturali alla riduzione delle emissioni; dallo smaltimento dei rifiuti alla riprogettazione dei processi produttivi. Altrettanta evidenza è data agli impegni delle aziende in ambito sociale. Una versione online dell’esposizione sarà visibile dal 30 settembre al 31 dicembre sul sito https://centromarca.it



In questo contesto, il Gruppo San Benedetto continua ad essere punto di riferimento per il modello sostenibile adottato e per la sua vocazione green, con l’obiettivo di raggiungere l’eccellenza non solo da un punto di vista della qualità del prodotto ma anche per preservare l’ambiente e consegnare alle generazioni future un mondo sempre più pulito. Il Gruppo Veneto è stata la prima azienda nel settore a realizzare un accordo con il Ministero dell’Ambiente per misurare il proprio impatto ambientale e progressivamente abbattere le emissioni di CO2. In cinque anni l’Azienda di Scorzè ha ridotto sui prodotti Linea Ecogreen le emissioni di gas effetto serra del 18,7%, pari a 4.223 t*: un risultato pari alla CO2 assorbita in un anno da 140.767 piante oppure all’emissione generata da un camion di taglia 40t che percorre una distanza pari a 1.227.616 km trasportando una tonnellata di prodotto. Oggi Acqua Minerale San Benedetto sa quante emissioni di CO2 produce e quindi può intervenire per abbatterle e per neutralizzarle.



*dato su base litro, produzioni effettuate nei siti produttivi di Scorzè, Viggianello e Popoli, confronto 2018 vs. 2013 (certificato di verifica CSQA n°53485 del 23/04/2018).



Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2020, dati 2019). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto Ice Formula Zero e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto, Amor Mio e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (Ben’s, Ginger Spritz e Schweppes).

Per ulteriori informazioni: www.sanbenedetto.it http://www.thesanbenedetto.it/