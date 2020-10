San Benedetto SKINCARE si aggiudica il Global Water Drinks Awards 2020

L’innovativa bevanda si aggiudica il prestigioso riconoscimento internazionale nella categoria Best Functional Waters

Acqua Minerale San Benedetto conquista il Global Water Drinks Awards 2020 nella categoria “Best Functional Waters” con SKINCARE, l’innovativa bevanda funzionale arricchita con Collagene, Zinco e Acido ialuronico. La Total Beverage Company veneta è l’unica azienda Italiana ad aver ottenuto il prestigioso riconoscimento in questa edizione. A conquistare i giudici le proprietà del prodotto, la bontà del gusto, l’immagine ed il formato.



I Global Water Drinks Awards, organizzati dai maggiori esperti globali del food & beverage di Zenith Global, rappresentano un premio di assoluto prestigio dedicati all’industria dell’acqua imbottigliata, aperti a innovatori, imprenditori e ad aziende già note di tutto il mondo. Quest’anno l’evento ha registrato più di 160 partecipanti da 27 paesi. I finalisti e vincitori sono stati selezionati da una giuria indipendente di esperti del settore.



“Siamo orgogliosi di aver ottenuto questo importante riconoscimento”. – dichiara Vincenzo Tundo, Direttore Marketing e Trade Marketing Italia del Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. – “Questo premio certifica ancora una volta la capacità della nostra Azienda di anticipare l’evoluzione dei trend di consumo andando ad intercettare le rinnovate esigenze dei consumatori, oggi sempre più attenti ai benefici funzionali dei prodotti e di conseguenza a bevande salutari e funzionali. Abbiamo lanciato SKINCARE quest’anno nel mercato delle near water; una categoria con una crescita costante e a doppia cifra negli ultimi anni”.



San Benedetto SKINCARE è la bevanda in acqua minerale naturale arricchita dalle preziose proprietà del Collagene, dello Zinco e dell’Acido ialuronico per un nuovo rituale di bellezza quotidiano. Disponibile nel pratico formato on-the-go in PET da 22 cl, ideale da portare sempre con sé, ha un piacevole gusto Pesca & Frutti Rossi ed è assolutamente privo di conservanti e coloranti. Si presenta con un packaging caratterizzato da un design prezioso, elegante e alla moda, dalle linee morbide ed essenziali e rappresenta un’innovazione pensata per soddisfare le esigenze delle consumatrici con uno stile di vita attivo e impegnato ma che allo stesso tempo non rinunciano a prendersi cura di sé e della propria bellezza.



Gruppo Acqua Minerale San Benedetto S.p.A.

Nata nel 1956, Acqua Minerale San Benedetto S.p.A. è presente in cento Paesi nei cinque continenti ed è il primo player in Italia del beverage analcolico (fonte GlobalData 2020, dati 2019). Azienda “totale”, multispecialista e multicanale, San Benedetto opera con successo in tutti i segmenti del mercato di riferimento, dalle acque minerali (San Benedetto, Antica Fonte della Salute, Acqua di Nepi, Guizza Pura di Roccia e Cutolo Rionero Fonte Atella) a quelle addizionate (Aquavitamin, San Benedetto Ice Formula Zero e San Benedetto SKINCARE), dalle bibite gassate (San Benedetto, Amor Mio e Schweppes) al thè (San Benedetto e Guizza) e ai prodotti per bambini (San Benedetto Baby), dagli sport drink (Energade), alle acque toniche (Schweppes) fino alle bibite piatte a base di succo (San Benedetto Succoso e Tel Quel) e agli aperitivi (Ben’s e Ginger Spritz).



