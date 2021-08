SAN CARLO presenta a Cibus le novità della gamma internazionale

Dal 31 agosto al 3 settembre allo Stand G 022 Padiglione 06 in mostra tutto il Made in Italy by San Carlo

San Carlo, leader nel mercato italiano chips & snacks, partecipa a Cibus, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, in programma a Parma dal 31 agosto al 3 settembre, evento di riferimento che anticipa le tendenze del settore agroalimentare, per presentare la sua nuova gamma internazionale.

Lo stand (G022, Padiglione 06) sarà dedicato a “La vita è buona”, il nuovo posizionamento della gamma internazionale che esalta l’italianità dei gusti e dei sapori più intensi, che San Carlo è capace di far assaporare ad ogni singolo morso. Protagonisti del racconto saranno i pack, completamente rinnovati nella veste grafica, con ruolo centrale assegnato a gusto e ingredienti, che vengono comunicati attraverso il colore e le illustrazioni.

Ogni prodotto è associato alla raffigurazione delle più iconiche località italiane famose in tutto il mondo, in un viaggio che celebra le atmosfere mediterranee del nostro Paese: Pisa, Sicilia, Venezia, Napoli, Milano, Capri, Toscana, Roma, Puglia, Portofino, Lago di Como, Firenze.

Il restyling del pack è reso unico ed enfatizzato dalle vivaci e colorate illustrazioni dell’artista Riccardo Guasco, che dipingono momenti di consumo del prodotto legati alle più tipiche atmosfere di ogni luogo, come l’aperitivo a Milano in piazza del Duomo o la Dolce Vita a Roma, facendo così scoprire panorami mozzafiato o monumenti iconici con tutto il gusto e la bellezza che si cela nel nostro Bel Paese.



Assoluta novità di prodotto, sviluppata appositamente per la gamma internazionale, è la chips gusto Pesto, caratterizzata dal sapore originale e dal profumo avvolgente di una delle salse italiane più conosciute e apprezzate in tutto il mondo. Gustosa, croccante e profumata, perfetta per un aperitivo diverso dal solito e per stupire parenti e amici, la nuova chips gusto Pesto, a base di aromi naturali, è come tutte le chips della gamma senza glutine, coloranti e conservanti.

Il flavour, unico e irresistibile, rafforza il posizionamento di San Carlo all’estero “La Vita è Buona”, sottolineando l’italianità del brand e offrendo un’esperienza premium di un gusto 100% italiano.

Sul pack è presente l’illustrazione dell’artista Riccardo Guasco, rappresentante Portofino, icona della bellissima Liguria, patria di una delle salse più amate dagli Italiani.

Con “La vita è buona” San Carlo vuole raccontare all’estero il modo di vivere tutto italiano, che racchiude l’atteggiamento conviviale, solare e spensierato nell’affrontare la quotidianità, dove il gusto è sempre al primo posto.

Un semplice morso di San Carlo è un viaggio nel cuore dell'Italia, con un percorso attraverso le città italiane più iconiche e i sapori più sensazionali.



San Carlo, azienda leader in Italia nel mercato chips e snack, è presente all’estero in oltre 30 Paesi con una gamma di patatine premium, nei gusti plain e aromatizzati, e un pack dedicato.

Oltre alla Chips Pesto, fanno parte della gamma internazionale San Carlo anche le chips plain Classic, Wavy, Sticks e Kettle e le flavoured al gusto Tomato, Paprika, Mint & Chili Pepper, Lime & Pink Pepper

Allo stand San Carlo sarà presente per la prima volta anche la nuova linea di panificati che racchiude una gamma di prodotti tutti espressione di una lunga tradizione di gusto e genuinità, e adatti ad infinite occasioni di consumo.

I Bruschetti, piccole fette di pane tostato sempre dorate e fragranti, perfette per un semplice spuntino, l’aperitivo della sera o come base per creazioni gourmet.

I Taralli, decisamente una tentazione per tutti poiché la versatilità di consumo ne fa un prodotto adatto in ogni luogo e in ogni momento della giornata. Snack inimitabili, disponibili in 3 diversi gusti: Classici, semplici e genuini per assaporare tutti i profumi, i paesaggi e il sole della Puglia; Cipolla e Olive perfetti per chi ama i sapori forti e gustosi; Rosmarino, irresistibili per chi ama i sapori tradizionali.

I Grissini, per portare sempre lo stile e il gusto italiano in tavola, da provare come antipasto, o per assaporare una nuova salsa o come snack. Disponibili aromatizzati con aglio ed erbe per essere gustati da soli o accompagnati da formaggi o crema; e nella versione originale classica, dal gusto tradizionale, croccanti e friabili, ma arricchiti con il sapore unico dell’olio extra vergine di oliva.