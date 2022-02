San Valentino: Ferro 13 presenta il progetto “Sognodivino”

Una speciale box realizzata in collaborazione con l’illustratrice Momusso per celebrare la festa degli innamorati all’insegna del buon bere, dell’amore, della dolcezza e della solidarietà

Ferro13, la cantina veronese tra le più unconventional del panorama vitivinicolo italiano, presenta “Sognodivino”, la nuova iniziativa che, nel giorno di San Valentino, celebra l’amore in tutte le sue espressioni e sfumature. “Sognodivino” è la speciale box illustrata da Martina Lorusso, in arte Momusso, che ha anche ideato la parola "Sognodivino". Un’espressione che vuole comunicare l’unione d’intenti e l’amore che si provano sorseggiando un buon calice di vino in compagnia di persone care. La scatola al suo interno racchiude l'universo delle possibilità che un incontro o un dialogo possono aprire.



Controversa, oltre che un brand emergente, è la box realizzata dal Fustellificio Vicentino, la prima scatola da spedizione reversibile per natura, che non si butta, ma che si riutilizza perché progettata e realizzata per essere rimontata al contrario e diventare così un nuovo contenitore. Un prodotto amico dell’ambiente e certificato FSC, a garanzia che ciò che si acquista è realizzato in legno o carta da fonti responsabili.



Per brindare a questa occasione, da celebrare da soli o in compagnia, la box contiene “Hashtag”, la referenza di Sauvignon varietale in limited edition la cui etichetta è stata reinterpretata da Momusso. Vino molto apprezzato per la spiccata acidità e mineralità, caratterizzato da note aromatiche di fiori bianchi e peperone. Perfetta in abbinamento a sushi e sashimi, questa bottiglia trova più in generale il suo partner ideale nella cucina fusion. Il tutto - come suggeriscono i fondatori di Ferro13 – si sposa benissimo con le note di “(I Can’t Get No) Satisfaction” dei Rolling Stones o con le scene del bellissimo film “Sideways - In viaggio con Jack” di Alexander Payne.



La box contiene, inoltre, un lubrificante a base di acqua dalla texture leggera e facilmente spalmabile, neutra sulla pelle e adatta a tutti offerto da WOVO. Il negozio di lingerie e sex toys è diventato un punto di riferimento della comunità milanese: selezionato dal Comune meneghino nel 2019 come uno degli esercizi commerciali più innovativi, ha dimostrato di saper parlare a un vasto pubblico attraverso un'esperienza d'acquisto personalizzata, l'organizzazione di incontri con professionisti del settore ed eventi aperti a tutti, insieme a una comunicazione curata e a un immaginario riconoscibile. L’obiettivo è sdoganare il piacere come parte non occultabile dell'esperienza umana, fornendo a tutti il linguaggio e gli strumenti per poter esplorare la propria sessualità con curiosità e consapevolezza.



Non poteva mancare, infine, la chicca dolce: una tavoletta di cioccolato allo zenzero - leggermente piccante e dal gusto fresco - di Antica Dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolato in Sicilia, che opera dal 1880 a Modica. Da ben sei generazioni l’azienda sicula produce artigianalmente il cioccolato e tramanda le originali ricette di dolci e torroni della tradizione modicana, per lo più d’origine araba o spagnola. Il cioccolato viene lavorato a bassa temperatura secondo l’antico processo di origine azteca.



La box “Sognodivino” si può acquistare sul sito di Ferro13 al costo di 40 €, incluse le spese di spedizione. Il 50% dei proventi derivanti dalla vendita della scatola saranno devoluti a WeWorld, un’organizzazione italiana indipendente attiva in 25 Paesi, tra cui l’Italia, impegnata da 50 anni a promuovere e garantire, attraverso progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, i diritti di donne, bambine, bambini e comunità locali.

I fondi raccolti sosterranno il programma nazionale contro la violenza sulle donne, che comprende il progetto Spazi Donna WeWorld. Gli Spazi - presenti a Napoli (Scampia), Milano (Giambellino e Corvetto), Roma (San Basilio), Cosenza, Bologna e Brescia – si rivolgono alle donne e ai loro bambini e sono nati con l’obiettivo di far emergere le situazioni più difficili per poi dare una risposta concreta.

“Sognodivino” di Ferro13 è un progetto che, a partire dalla festa degli innamorati, si impreziosisce di un percorso nel tessuto sociale fatto di amore diffuso e solidarietà.



Ferro13

Ferro13 è una cantina veronese nata da un’idea di Marco Bernabei, Alberto Buratto, Gabriele Stringa e Alberto Zampini, quattro amici con esperienze professionali diverse, ma accomunati dalla passione per il mondo del vino. Un amore così forte da spingerli a gettarsi in un progetto comune per realizzare il sogno. Grazie a un lavoro attento e capillare Ferro13 ricerca i vigneti migliori, quelle uve che possono portare in bottiglia il massimo della qualità da tutti i punti di vista. Ogni referenza di Ferro13 è un microcosmo, un blend dove trovano spazio territori, uve e sistemi di vinificazione volti a produrre etichette secondo i più alti standard enologici. Ferro13 ricerca non solo l’innovazione, ma anche la tradizione, perché segue ogni passo per garantire sempre l’eccellenza e trovare le sfumature e le espressioni migliori di ogni vitigno.

Nel 2016 è avvenuta la prima vendemmia, che ha portato a una produzione di 10 tipologie di vini da 9 regioni diverse. Una cantina non convenzionale che si presenta attraverso referenze innovative, a partire dai nomi e dall’etichetta. Ogni prodotto (Hashtag, Hipster, Nerd e Gentleman) è l’alter ego di ciascun socio, con l’aggiunta di The Lady, come tributo alle donne, The Boss, che rappresenta il Gruppo, Hacker, dedicato a tutti gli innovatori, e Link, come mascotte aziendale.

Attualmente Ferro 13 è presente in alcuni dei mercati globali del vino più importanti, quali Europa, Americhe, Russia, Sud-Est Asiatico, Australia e Africa, per un totale di 48 Paesi del mondo.

www.ferro13.it



ph fonte ufficio stampa