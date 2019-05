Sandro Ferretti e Bruna Pierpaoli hanno vinto la terza tappa del Grand prix regionale di burraco

Dopo le prima tre tappe della manifestazione nella graduatoria al primo posto c’è Bruna Pierpaoli con 177 punti

FABRIANO – Sandro Ferretti e Bruna Pierpaoli si sono aggiudicati la terza tappa del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli che per la prima volta si è svolto in città.



L’iniziativa, che proseguirà per tutto il 2019, sta coinvolgendo tantissimi appassionati del gioco, sono infatti già più di 130 le persone che si sono iscritte alla manifestazione e che provengono anche da Umbria Lazio ed Abruzzo.



Nella classifica di tappa Ferretti e Pierpaoli hanno superato con 66 punti la coppia formata da Giancarlo Ubaldi e Daniela Manzetti che hanno chiuso a quota 52, a seguire poi ci sono stati Antonio Trotta ed Anna Maria Girlanda (51), Michele Pellegrini ed Arnaldo Santoni e Sandro Vita e Flavio Favretto (50 punti).



I premi tecnici sono invece andati alle coppie formate da Lella Facetti e Paolo Gerini, Maria Bertone e Rosa Redda, Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca, Rita Pandolfi e Gilberto Ippoliti.



Dopo le prima tre tappe della manifestazione nella graduatoria al primo posto c’è Bruna Pierpaoli con 177 punti, a seguire Sandro Ferretti con 172, poi Massimo Fileri e Roberta Raffaeli con 141, Arnaldo Santoni con 139, Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca con 137, Michele Pellegrini con 134, Catia Orazi con132. E Mariano Cacciatore con 130,



L’albo d’oro della manifestazione comprende: Massimiliano Mosca (2015 e 2016), Bruna Pierpaoli (2017), Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta (2018).



Ulteriori informazioni sulla manifestazione possono essere acquisite grazie alla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com .