Santa Tresa e Cortese: i Vini del Ragusano a Parigi

Le due aziende guidate da Stefano e Marina Girelli (nella foto) saranno infatti protagoniste di “Wine Paris & Vinexpo Paris”

Azienda Agricola Cortese e Santa Tresa portano i vini di Vittoria a Parigi. Le due realtà del Ragusano, guidate dai fratelli trentini Stefano e Marina Girelli, saranno infatti protagoniste di “Wine Paris & Vinexpo Paris” in programma dal 14 al 16 febbraio 2022 al Paris Expo (Porte de Versailles).

Il prestigioso meeting del settore vitivinicolo sarà l’occasione per presentare il Vanedda 2019 di Azienda Agricola Cortese, un blend di Catarratto, Grillo e Fiano, e il Cerasuolo di Vittoria Docg di Santa Tresa.



Le etichette, entrambe bio e vegan, saranno esposte nella Organic Hall alle coordinate 5/3 B211.



In programma anche un tasting guidato da Salvatore Castano, Best Sommelier of Europe & Africa 2021, che degusterà ogni vino presente nella FREE TASTING AREA prima della fiera e la sua selezione Premium sarà annunciata nel corso dell’appuntamento parigino.

Wine Paris & Vinexpo Paris 2020 ha riunito 2.800 espositori e 29.280 visitatori (un terzo dei quali giunti da oltre i confini francesi) che hanno potuto conoscere le produzioni di ogni regione francese e di oltre venti Paesi in rappresentanza di 60 regioni vinicole.



About Azienda Agricola Cortese e Azienda Agricola Santa Tresa

Stefano e Marina Girelli, fratelli trentini da tre generazioni nel mondo del vino, si innamorano della Sicilia nel 2001. Hanno accarezzato il sogno di trovare un’azienda agricola in quest’isola, da rilevare e rilanciare, sin dal 2001 e lo hanno realizzato a partire dal 2010, prima con l’acquisizione di Santa Tresa, e poi - nel 2016 - con l’azienda agricola Cortese, due tenute ubicate a Vittoria, nel meraviglioso entroterra ragusano, che producono esclusivamente vini biologici. Due realtà situate a 8 chilometri una dall’altra ma che sono profondamente diverse tra loro per terroir e genotipi di vitigni. Nel 2017, Cortese si è presentata sul mercato con la prima annata dei suoi vini biologici. Cortese produce sei etichette (tutte bio e vegan), divise in due linee: Nostru, che comprende un Catarratto Lucido, un Carricante e un Nerello Mascalese e La selezione composta da Vanedda, dal Cerasuolo di Vittoria Sabuci e dal Nero d’Avola Senia.



