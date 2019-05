SardiniaFormazione.it: Corsi In E-Learning e in Aula per le aziende e i professionisti della Sardegna.

Sempre maggiore interesse sta conseguendo SardiniaFormazione.it il primo MarketPlace della Formazione Made in Sardinia. Scopri i nostri corsi accreditati sfoglia il “CATALOGO DEI CORSI “ accresci la tua preparazione tecnica e ottieni i tuoi crediti formativi.



SardiniaFormazione.it è il più importante catalogo di corsi di formazione in aula di tutta l’Isola, con metodologie frontali e partecipative, che rispondono alle esigenze di professionisti della sicurezza su lavoro, della certificazione di qualità ,della sicurezza alimentare HACCP, della gestione dei dati GDPR , figure che richiedono continuo aggiornamento per mantenere titoli e incarichi .

Ma anche il più vasto e articolato catalogo di corsi in e-learning per i professionisti che necessitano di crediti formativi

Grazie alle autorizzazioni rilasciate al provider autore di diversi corsi di formazione professionale presenti su SardiniaFormazione certificati e riconosciuti da Consigli e Collegi Nazionali i professionisti possono acquisire i CFP , crediti formativi professionali obbligatori per il proprio aggiornamento .



I numerosi corsi on line presenti nel nostro catalogo formativo permettono a professionisti di scegliere quale ambito professionale approfondire una vasta scelta di corsi online accreditati che permette la più ampia formazione possibile, con un occhio sempre rivolto alla pratica lavorativa di tutti i giorni.: INGEGNER, ARCHITETTI, GEOMETRI, PERITI INDUSTRIALI, PERITI AGRARI.



Formazione e-learning senza costi in tempo e denaro per spostamenti che libera le esigenze formative di scambio e acquisizione di Know How dai limiti di spazio e tempo cui siamo quotidianamente sottoposti.





I vantaggi dei corsi in E-Learning nell’aggiornamento formativo:

• Efficaci: ottieni i Crediti Formativi necessari per non cadere in penalizzazioni, o acquisisci nuove competenze per aumentare e diversificare il tuo bagaglio professionale

• Comodi: consulta i materiali da computer, smartphone o tablet a seconda delle necessità e del proprio ritmo di studio

• Personalizzati : sei sostenuto e affiancato durante tutte le fasi dell’apprendimento da figure professionali dedicate, che saranno a disposizione per qualsiasi dubbio

• Di qualità: ciascun elemento del corpo insegnante ha un know-how che può essere prezioso per la tua formazione

Dai forma e sostanza al tuo futuro

In un contesto lavorativo in movimento e sempre più competitivo è necessario, alcune volte anche obbligatorio, continuare a formarsi per svolgere il proprio lavoro al meglio.



L’aggiornamento tramite corsi in E-Learning fa risparmiare tempo, e lo si può fare in completa autonomia e praticità. Hai un impegno? Vuoi fare un break? Metti in pausa e riprendi da dove hai lasciato.



Altre modalità di formazione su SardiniaFormazione.it

Formazione in video conferenza, nei casi ove viga l’obbligo di frequenza ,circoscritta entro precisi orari una formula che rivoluziona il concetto di formazione e lo rende di più immediato accesso per l’utente;



Formazione frontale, in aula o dentro la stessa Azienda quando questa è necessaria o addirittura obbligatoria ;



Formazione e non solo …..ma anche Convegni, Eventi culturali, Seminari Specialistici, Conferenze, Forum e tutto quel che possa servire per accrescere il Know How di aziende e professionisti, per incrementare il loro capitale di conoscenza per la Sardegna e dalla Sardegna;



Formazione e Consulenza per le aziende e i professionisti sardi, dai più noti docenti e consulenti professionisti e dalle migliori e più affidabili Agenzie Formative che operano nell’Isola.