Sarebbe ora di conoscere i Diritti Umani

Materiale divulgativo viene distribuito a Brescia. Le persone potranno così venire a conoscenza della storia millenaria dei Diritti Umani e dei valori da essi sanciti.

Divulgare i diritti innati dell'essere umano.



La campagna "Gioventù per i Diritti Umani" ha messo a disposizione dei cittadini decine di opuscoli illustrativi che diffondono la conoscenza dei Diritti Umani.



Con questo genere di iniziative si vogliono far conoscere alle persone i contenuti dei Diritti Umani che spesso sono ignorati e dati per scontati.



L’educazione è il fondamento e il catalizzatore per apportare un cambiamento alla situazione dei diritti umani nel mondo. Per questo sono stati predisposti libretti informativi. Anche per gli educatori sono stati organizzati dei kit di materiali e strumenti che possano agevolarli: il Pacchetto Educativo “Dar vita ai diritti umani”.



Questo pacchetto, gratuito per gli educatori, fornisce una risorsa per aiutare a dar vita ai concetti dei diritti umani e fare in modo che diventino una realtà nel cuore, nella mente e nelle azioni di coloro che studiano questo soggetto.



In un mondo in cui le persone vengono continuamente bombardate da preoccupanti informazioni sui media in merito a violazioni dei diritti umani, violazioni che vanno da attacchi con gas mortali alla tratta di esseri umani, dalla povertà alla carestia creata dall’uomo, pochi comprendono i propri diritti e ancora meno sanno come esercitarli.



La campagna educativa.



Fedeli alla loro lunga tradizione di paladini della causa della libertà per tutti, la Chiesa di Scientology e i suoi membri cercano di porvi rimedio sponsorizzando una delle più ampie iniziative di sensibilizzazione pubblica per l’educazione sui diritti umani: United for Human Rights [Uniti per i Diritti Umani] e la sua componente indirizzata ai giovani Youth for Human Rights [Gioventù per i Diritti Umani].



Queste campagne sono le azioni che rispondono a quanto scritto da L. Ron Hubbard: “sostenere sforzi davvero umanitari nel campo dei diritti dell’Uomo”.



Le mete di queste organizzazioni senza scopo di lucro, aconfessionali, sono duplici: insegnare ai giovani i propri diritti inalienabili, aumentando quindi in modo considerevole la consapevolezza nell’ambito di un’unica generazione; presentare inoltre petizioni ai governi affinché attuino e facciano rispettare le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite presentata nel 1948, che costituisce il più alto esempio mondiale sui diritti umani, e rendano obbligatoria l’istruzione scolastica sui diritti umani.