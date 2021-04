È sbarcata una nuova soluzione per correggere i sorrisi degli italiani: cortesia di Straumann Group

Attenzione ai denti disallineati: la malocclusione colpisce gli italiani, causando effetti sulla loro salute. I consigli dell’esperto per un sorriso dritto, bello e sano

Carie, fragilità dei denti e malattie parodontali, problemi di masticazione e conseguentemente di digestione, ma anche difficoltà a serrare le labbra con una conseguente respirazione scorretta e, infine, dolori facciali, problemi posturali e di autostima: sono le conseguenze, con livelli di serietà differenti, che i denti disallineati possono portare, incidendo anche sulla salute generale delle persone. Un disagio da non sottovalutare, piuttosto diffuso tra gli italiani.



Correggere le malocclusioni, fortunatamente, è possibile: fili metallici e brackets rappresentano il metodo tradizionale, ma tra gli apparecchi ortodontici più innovativi si classificano gli allineatori trasparenti, entrambe soluzioni provate da 8 dentisti su 10. Soltanto 1 su 4 utilizza questi ultimi in modo costante, mentre il 40% ne fa uso talvolta; non cambia però la convinzione dei professionisti rispetto alla loro efficacia: il 95% li sceglie per i benefici di cui può godere il paziente, ovvero più comfort (65%), maggior brevità del trattamento (54%), vantaggio economico (36%). L’84%, inoltre, testimonia validità ed efficacia degli allineatori trasparenti, riconoscendone plus come la tecnologia innovativa e all’avanguardia (65%).



In questo scenario si inserisce un’importante novità: l’introduzione in Italia di ClearCorrect da parte di Straumann Group, con l’obiettivo di fornire strumenti e tecniche sempre più all’avanguardia ai professionisti. Si tratta di mascherine in materiale termoplastico tristrato che si adattano perfettamente ai denti; confortevoli e rimovibili, possono incidere positivamente sulla qualità della vita delle persone, che possono così mangiare e spazzolare i denti normalmente. L’invisibilità degli allineatori, inoltre, consente di indossarli senza che vengano notati dagli altri. Realizzati con una tecnologia avanzata, sono personalizzabili a seconda del paziente ed esercitano una pressione mirata, costante e gentile, spostando lentamente e gradualmente i denti verso il corretto allineamento.



“Il sorriso è un biglietto da visita! In molti casi è oggi possibile allineare i denti in modo invisibile e confortevole con gli allineatori trasparenti: apparecchiature di recente introduzione nel mondo ortodontico che si sono dimostrate clinicamente efficienti nella risoluzione di molti tipi di malocclusione, assicurando comfort ed estetica durante il trattamento superiori rispetto alla tradizionale terapia fissa - commenta il Dr. Ferruccio Torsello, ortodontista - I pazienti sono pertanto generalmente molto soddisfatti, anche per via della facile gestione terapeutica. Ci sono però alcuni accorgimenti fondamentali per ottenere il migliore dei risultati e quindi un sorriso dritto, bello e sano: indossare le mascherine per almeno 22 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana, quindi durante tutte le attività quotidiane, anche quella sportiva, facendo una pausa solo al momento dei pasti. Il fattore costanza, dunque, è molto importante: permette una continuità dell’attività cellulare, che fa progressivamente spostare i denti mediante un meccanismo combinato di apposizione e riassorbimento osseo”.



Straumann Group

Straumann Group (SIX: STMN) è un’azienda leader globale nella sostituzione dei denti e nelle soluzioni ortodontiche che ripristinano il sorriso e la fiducia. L’azienda unisce diversi marchi a livello globale che sono sinonimo di eccellenza, innovazione e qualità nell'odontoiatria sostitutiva, correttiva e digitale, tra i quali Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, Straumann e altre società e partner interamente o parzialmente posseduti dal gruppo. In collaborazione con le principali cliniche, istituti e università, il Gruppo Straumann ricerca, sviluppa, produce e fornisce impianti dentali, strumenti, protesi CADCAM, biomateriali e soluzioni digitali da utilizzare nella sostituzione e restauro dei denti o per prevenire la perdita dei denti.