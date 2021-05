Corso di scacchi on line per over 60

Si tratta di una iniziativa gratuita riservata a cittadini over 60 residenti nel territorio della provincia di Ancona

SENIGALLIA – E’ entrato nel vivo il progetto “Metti in moto la mente” realizzato da U.S. Acli Marche, U.S. Acli provinciale Ancona ed Acli provinciali di Ancona, con sostegno della Fondazione Cariverona.



Tra le attività previste c’è anche un corso di scacchi on line.



Si tratta di una iniziativa gratuita riservata a cittadini over 60 residenti nel territorio della provincia di Ancona desiderosi di apprendere le regole di questo gioco o di migliorarne il proprio grado di conoscenza.



Le lezioni sono tenute dai tecnici Dante Guglielmi e Marco Pelagalli con una serie di video pubblicati sul gruppo Facebook “U.S. ACLI MARCHE SCACCHI”. Per partecipare, quindi, occorre avere un profilo Facebook attivo.



Anche se l’iniziativa è stata avviata da alcuni mesi è ancora possibile partecipare in quanto le lezioni saranno a disposizione fino al mese di Novembre 2021 e dunque le si possono guardare utilizzando il proprio tempo libero in una maniera in pratica personalizzata.



“Gli scacchi – dice il presidente regionale U.S. Acli Marche Giulio Lucidi – hanno un grande valore educativo ed una forte tradizione storica e culturale. In un periodo nel quale ci sono ancora limitazioni agli spostamenti in chiave di contenimento Covid19 occorre utilizzare in maniera intelligente il proprio tempo libero e la proposta di un corso gratuito on line va proprio in questa direzione. Tra l’altro sono numerosi i benefici proprio dello giocare a scacchi come ad esempio migliorare l’attenzione. Alcuni campioni di questa attività possono sembrare dei veri esperti. In realtà la loro bravura sta nella loro grande capacità di concentrazione che è richiesta nel gioco al fine di poter vincere”.



La preiscrizione è obbligatoria comunicando (o inviando tramite messaggio) i propri dati al numero 3442229927 (a cui si possono chiedere anche ulteriori informazioni).



Il programma completo delle attività del progetto “Metti in moto la mente”, che comprende anche altre iniziative programmate fino al mese di novembre 2021, è pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.