Scacchi on line per principianti: un nuovo corso gratuito dal 6 aprile

Il corso comprende 7 lezioni, tenute dagli insegnanti della Federazione Scacchistica Italiana, Marco Pelagalli e Dante Guglielmi

ASCOLI – In un periodo nel quale si è invitati il più possibile a rimanere a casa stanno proliferando i corsi on line, attraverso varie piattaforme o attraverso i social network, riguardanti varie attività. Considerato anche il coprifuoco, dalle 22 alle 5, queste attività si stanno sviluppando molto e sono tantissime le persone che ne approfittano per apprendere nuove nozioni.



Coop Alleanza 3.0 ed Unione Sportiva Acli Marche, nell’ambito del progetto “Metti in moto la mente”, propongono dal 6 aprile un corso on line di scacchi con lezioni gratuite per principianti.



Ma perché proprio gli scacchi?



Si tratta di un gioco storico e divertente che comunque permette di potenziare un ventaglio di funzioni cognitive coinvolte nel processo analitico ed esecutivo che si sviluppa durante una partita.



I benefici del giocare a scacchi sono stati al centro di vari studi e sono notevoli.



Giocare a scacchi, ad esempio, può aiutare ad incrementare il proprio quoziente intellettivo e aiuta mantenere in funzione il cervello.



Uno studio pubblicato sul The New England Journal od Medicine ha evidenziato che le persone sopra i 75 anni che si sono impegnate nell’allenamento cognitivo, con attività come gli scacchi, sono meno soggetti nello sviluppare una demenza rispetto ai propri coetanei che questa attività non l’hanno svolta. Giocare a scacchi fa incrementare la creatività, migliora e potenzia la memoria ed il grado di attenzione.



Il corso comprende 7 lezioni, tenute dagli insegnanti della Federazione Scacchistica Italiana, Marco Pelagalli e Dante Guglielmi, che permettono di migliorare la propria abilità nel gioco degli scacchi.



Le lezioni saranno diffuse dal 6 aprile al 18 maggio ogni martedì alle ore 20,30 (con visibilità anche in altri orari per permetterne la fruizione di più persone possibili) sul gruppo Facebook “U.S. ACLI MARCHE COOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI”.



L’iniziativa è sostenuta dai soci con l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop.



Per partecipare occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale si possono chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo Facebook attivo.